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РИА Наука
РИА Наука

Ученые случайно открыли вторую гигантскую черную дыру в невидимой галактике

11:0824.05.2017
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© Bill Saxton, NRAO/AUI/NSFТак художник представил две черных дыры в центре галактики Лебедь АТак художник представил две черных дыры в центре галактики Лебедь А
© Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Радиотелескоп VLA случайно обнаружил в галактике Лебедь А, первой радиогалактике в истории астрономии, вторую сверхмассивную черную дыру, которая скрывалась от ученых на протяжении более 20 лет, говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astrophysical Journal.

"Первые фотографии этой галактики, полученные VLA в 1980 году, стали "визитной карточкой" радиоастрономии и ее возможностей. Когда телескоп был обновлен в 2012 году, мы захотели получить новые снимки этого объекта. К нашему удивлению,  мы неожиданно нашли в центре галактики объект, который отсутствовал на всех старых снимках", — рассказывает Рик Перли (Rick Perley) из Национальной радиоастрономической обсерватории США в Сокорро.

Галактика Лебедь А, или 3C 405, является первой известной человечеству "радиогалактикой" – гигантской семьей звезд, которую мы не можем видеть в оптическом диапазоне из-за большого расстояния между ними и Млечным Путем, но можем заметить по их мощному радиоизлучению. К примеру, Лебедь А каждую секунду вырабатывает примерно столько же энергии, сколько могли выделять около 260 миллиардов Солнц.

Черная дыра-феникс в скоплении галактик SPT-CLJ2344-4243. Красным отмечены потоки газа, возвращающиеся в галактику
© B. Saxton (NRAO/AUI/NSF)
Астрономы открыли черную дыру-"феникс", возрождающую галактику

Источником этого излучения, как показали наблюдения за Лебедь А еще в конце 1970 годов, являются сверхмощные квазары – активные черные дыры в центрах  радиогалактик, выбрасывающие часть "пережеванной" ими материи в межгалактическую среду в виде тонких пучков сверхгорячей материи, разогнанной до околосветовых скоростей. Эти пучки, так называемые джеты, ярко светятся в радиодиапазоне, и их можно легко заметить на снимках галактик по ярким и длинным "хвостам".

© Фото : Perley, et al., NRAO/AUI/NSFФотография двух черных дыр в центре галактики Лебедь А
© Фото : Perley, et al., NRAO/AUI/NSF
Фотография двух черных дыр в центре галактики Лебедь А

Проводя рутинные наблюдения за Лебедем А после обновления VLA в ноябре 2016 года, Перли и его коллеги заметили, что на снимках ядра 3C 405 присутствует не одна, а две пары подобных "хвостов". Одна из них соответствовала той черной дыре, которую астрономы видели еще в 1970 и 1980 годах, а вторая, расположенная в примерно 1500 световых годах от нее – новому и ранее неизвестному объекту.

Снимки окрестностей черной дыры Sgr A* в центре Галактики, полученные при помощи “Чандра”
© Фото : NASA/UMass/Q.D. Wang et al.; IR: NASA/STScI
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Это открытие заинтересовало ученых, и они проследили за таинственной структурой в Лебеде А при помощи других телескопов, способных видеть эту галактику в прочей части электромагнитного спектра. Эти наблюдения подтвердили, что "неопознанный объект" действительно существует, и сузили список возможных вариантов его происхождения до двух вещей – вспышки и останков мощной сверхновой или еще одной сверхмассивной черной дыры, "проснувшейся" недавно и начавшей поедать окружающие ее газ и пыль.

Как отмечают ученые, пока нельзя сказать, какой из этих вариантов ближе к истине – сила свечения объекта Лебедь A2 и его спектральные характеристики в принципе укладываются в значения, допустимые и для сверхновых, и для черных дыр, начавших поглощать материю.

ALMA на фоне звездного неба
© Фото : ESO/ S. Otarola
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В целом, однако, команда Перли склоняется в сторону черной дыры, так как сверхновые типа такой силы, порождающие мощные и долгие гамма-всплески и пучки радиоволн, происходят крайне редко. Дальнейшие наблюдения за 3C 405, как надеются ученые, помогут понять, так ли это или нет.

Если Лебедь A2 действительно является черной дырой, то тогда у ученых появится уникальная возможность проследить за "просыпающимся" квазаром и понять, как периоды их активности и "спячки" влияют на эволюцию галактик, и как появление второй сверхмассивной черной дыры может влиять на поведение подобных космических "тяжеловесов".

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