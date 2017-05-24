Гнусное дело: ученые выяснили, как гнус мешает работе оптических приборов

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Ученые томского Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН выяснили, что летом в Западной Сибири гнус в значительной степени влияет на прозрачность приземного слоя атмосферы и может снизить эффективность работы оптических и инфракрасных приборов.
Атмосфера Земли пропускает волны различных длин очень неоднородно: часть из них полностью рассеивается за счет частиц меньше длины волны излучения (это так называемое молекулярное рассеяние), часть — за счет частиц, чьи геометрические размеры намного больше длины волны излучения (аэрозольное рассеяние). В атмосфере существуют "окна прозрачности" — диапазоны волн, где их затухание наименьшее и они способны проходить сквозь атмосферу свободно. Ослабление видимого оптического излучения в "окнах прозрачности" атмосферы напрямую зависит от количества мелких частиц в воздухе: кристалликов льда, капель водяного пара, пыли, дыма. Чем сильнее затухание – тем хуже видны предметы вдали, тем менее эффективна работа оптических приборов. Ученые предположили, что в приземном слое атмосферы в теплые периоды года ослабление излучения может происходить дополнительно за счет летающих насекомых или гнуса.
Схема проведенного эксперимента достаточно проста: луч заданной длины волны направляется на отражатель, расположенный на отдалении (в эксперименте ученые "стреляли" на 950 м и на 1200 м), а его отражение фиксируется приемником. Разница в мощности исходящего и входящего сигнала показывает степень его затухания. Эксперимент проводили далеко за городом, среди леса над травяным полем недалеко от берега реки Обь летом, когда наблюдается максимальное количество гнуса, в основном комара. Замеры происходили на высоте 2-4 метров – именно в этих диапазонах комары и мошки летают наиболее кучно.
"Комары не мешают видеть, когда движешься по тайге, но уменьшают видимость удаленных объектов и мешают их распознать через подзорную трубу или бинокль, уменьшают эффективность работы приборов, работающих в видимом и инфракрасном диапазоне, – комментирует результаты работы один из авторов, старший научный сотрудник ИОА СО РАН Николай Щелканов. – Мы впервые смогли оценить "вклад" гнуса в ослабление видимого и инфракрасного излучения при отсутствии дополнительных источников загрязнений атмосферы в условиях леса и поля Западной Сибири. Ослабление оптического излучения в приземном слое атмосферы в видимой области спектра (при длине волны 0.55-0.69 мкм) составил 29-37 %, а в инфракрасной области спектра более 4 мкм – 63%. Полученные результаты помогут нам строить более точные оптические модели распространения оптических и инфракрасных сигналов в приземном слое атмосферы, корректировать работу оптических приборов".