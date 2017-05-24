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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, зачем вампирам нужны "подружки"

07:0224.05.2017
0800
© Фото : Uwe SchmidtЛетучие мыши-вампиры Desmodus rotundus, мать и дочьЛетучие мыши-вампиры Desmodus rotundus, мать и дочь
© Фото : Uwe Schmidt

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Летучие мыши-вампиры заводят подружек для того, чтобы легче справляться с недостатком пищи в то время, когда их мать или одна из сестер пропадают на долгое время, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.

"Летучие мыши-вампиры, кормящие добытой кровью других, не родственных им особей, получают от них кровь не чаще, чем их более прижимистые сородичи. Возникает вопрос, зачем им нужно поддерживать связи с неродственными им подружками? Мы выяснили, что это помогает им выживать в тех случаях, когда они теряют одного из главных "доноров" крови. Большое количество друзей укрепляет их социально-"пищевую" сеть", — рассказывает Джерри Картер (Gerry Carter) из Смитсоновского института изучения тропиков в Панаме.

Большинство существующих сегодня летучих мышей питается сравнительно мягкой пищей, не требующей умения разгрызать и пережевывать еду – насекомыми и фруктами. Подобный образ жизни хорошо укладывается в наши представления о том, что предкам летучих мышей пришлось пожертвовать многими вещами, чтобы облегчить свое тело и научиться летать.

Летучие мыши ловят комнатных мух, прислушиваясь к звукам их секса

С другой стороны, есть и исключения из этого правила – сегодня насчитывается шесть семейств рукокрылых, в том числе и одно семейство мышей-вампиров, которые питаются плотью или кровью позвоночных существ. Почти все они живут в тропиках Южной Америки, где они часто переходят с крови диких птиц и животных на кровь домашнего скота и даже людей из-за массовой вырубки лесов и других экологических проблем.

Как рассказывает Картер, обыкновенные вампиры (Desmodus rotundus) часто не могут добыть себе пропитание даже в идеальных условиях, когда их охоте не мешает человек, и иногда такие серии неудач длятся по несколько дней.

Если бы мыши-вампиры, как и их сказочные "кузены", были одиночками, тогда бы их ожидала смерть – кровь птиц и млекопитающих является крайне скудным источником калорий, и Desmodus rotundus практически каждый день живут на грани жизни и смерти, так как они не обладают сколь-либо существенными запасами жира.

Листоносая летучая мышь
© Flickr / Daniel Neal
Ученые раскрыли секрет превращения летучих мышей в хищников и вампиров

Выживать им помогает, как показали наблюдения ученых, особый "коллективный" образ жизни в тесно связанных социальных группах, членами которых являются как потомки одной самки, так и неродственные им особи. Более удачливые вампиры, по словам ученых, нередко делятся добытой кровью с сородичами, помогая им спастись от голодной смерти.

То, почему они так могут помогать своим сестрам, матерям и дочерям, вполне объяснимо с точки зрения эволюции, но причины существования подобной "взаимопомощи" среди неродственных друг другу особей, как рассказывает Картер, оставались неясны.

Наблюдая за поведением "коллектива" из трех десятков вампиров на протяжении четырех лет, он раскрыл корни подобного "иррационального" поведения животных, периодически отлавливая некоторых особей и выпуская их назад в стаю лишь через сутки. Перед тем, как сделать это, Картер убирал их сестер или матерей из стаи, и наблюдал за тем, как голодные летучие мыши общались со своими сородичами.

Летучая мышь
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Летучие мыши умеют "дружить", считают ученые

Как оказалось, "подружки" по стае играют две важных функции – они не только помогают вернувшейся мыши найти еду, но и успокаивают ее после того, как она обнаруживает, что ее мать или сестра куда-то пропали.

Подобные ситуации, как считает ученый, могут достаточно часто возникать в лесах Южной Америки, где вампиры часто вынуждены ночевать в "чужих" стаях  после долгих и часто безуспешных поисков пищи.

В таких случаях большое число знакомых, готовых пожертвовать кровью раде спасения знакомой им особи, способствует выживанию отдельных индивидов и всей популяции в целом. Схожим образом,как считают ученые, устроены популяции других социальных животных, в том числе людей и приматов.

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