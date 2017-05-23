СМИ: сокращение бюджета НАСА не скажется на научных миссиях агентства

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Финансирование НАСА может упасть в 2018 году на 580 миллионов долларов, понизившись с текущих рекордных 19,6 до 19,1 миллиардов долларов США, однако сокращения почти не затронут научную работу агентства, сообщает интернет-портал SpaceNews.

"Стабильное финансирование НАСА в 2018 году является критически важной вещью, учитывая то, как мы близки к запуску ракеты SLS и коммерческим полетам людей в космос. Вложения НАСА в коммерческие космические услуги уже сделали американских игроков рынка конкурентоспособными, и скоро мы сможем покончить с зависимостью от России в деле доставки астронавтов на МКС", — заявил сенатор Билл Нельсон (Bill Nelson), председатель комитета по Коммерции, науке и транспорту в Конгрессе США.

Как сообщает SpaceNews, на минувших выходных в глобальную сеть попал предварительный проект бюджета США на 2018 год, размещенный в интернете анонимными источниками из администрации Дональда Трампа. В рамках этого бюджета финансирование многих организаций, в том числе и связанных с наукой, будет сильно урезано. К примеру, финансирование Национальных институтов здоровья США может быть урезано на 20%.

Аэрокосмическое агентство США не стало исключением в этом отношении – его бюджет будет сокращен на 580 миллионов долларов, что вернет его на уровень 2016 года. Большая часть сокращений придется на образовательные программы НАСА, постройку тяжелой ракеты SLS и корабля Orion, а также климатические программы агентства. Первые потеряют примерно 60% своих средств (около 60 миллионов долларов), а "марсианские" проекты НАСА – около 380 миллионов долларов.

Меньше всего в процентном отношении пострадают научные программы агентства – их финансирование снизится всего на 53 миллиона и достигнет отметки в 5,71 миллиарда долларов США. Изменения внутри самого научного бюджета будут более серьезными – финансирование климатических исследований будет сокращено на 121 миллион, почти на 10%, а планетологические исследования получат рекордные 1,9 миллиарда долларов, на 54 миллиона больше, чем в текущем году.

С другой стороны, в проекте бюджета не говорится ничего о спускаемом аппарате миссии "Европа-Клипер", что вероятно означает отказ от этой части проекта. С другой стороны, Конгресс США может, как и два года назад, вернуть его в обход пожеланий президента и выделить дополнительные средства на создание посадочного модуля. В таком случае бюджет Планетологического отделения НАСА может превысить два миллиарда долларов США.

Публикация этого бюджета еще не означает, что он будет принят в таком виде Конгрессом – сенаторы и конгрессмены попытаются внести в него поправки, которые могут как расширить, так и сократить финансирование разных частей НАСА.

В частности, сенатор Нельсон и его единомышленники из "космических" штатов, уже высказывавшие недовольство планами Белого Дома по сокращению расходов на SLS и Orion, могут попытаться вернуть их финансирование до текущих значений. Ожидается, что окончательный проект бюджета будет принят и согласован к ноябрю этого года, когда заканчивается фискальный 2017 год.