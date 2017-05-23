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РИА Наука
РИА Наука

Ученые РЭА им. Н.В. Плеханова научат компьютер и гаджеты говорить правильно

17:1723.05.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаPASSARE - система синтеза грамотного текстаPASSARE - система синтеза грамотного текста
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ученые из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова создали сервис для разработчиков приложений и пользователей, который формирует грамматически правильный текст на русском языке. Программный модуль в основе сервиса отвечает на индивидуальные запросы и позволяет "научить" автоматические системы избегать грамматических и речевых ошибок при синтезе текста.

© Фото пресс-слубжы РЭУ им.ПлехановаРЭУ им. Г.В. Плеханов
© Фото пресс-слубжы РЭУ им.Плеханова
РЭУ им. Г.В. Плеханов

Разработчики компьютерных программ стремятся сделать так, чтобы их взаимодействие с человеком все больше было похоже на простое человеческое общение. Для этого разрабатываются алгоритмы, формирующие фразы на основании правил языка взаимодействия, либо закладываются шаблонные фразы. Русский язык относится к числу языков с богатой морфологией и развитой грамматикой, достаточно сложно поддающихся алгоритмическому описанию: при спряжении изменяются сложным образом "неправильные" глаголы, нерегулярно изменяются окончания существительных при их склонении по падежам и числам.

Незрячий мужчина на улице. Архивное фото
© Fotolia / elypse
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Применяя общие правила к незнакомым словам и словосочетаниям, ошибаются не только изучающие язык, но даже носители, а вероятность ошибки автоматической системы, не оснащенной модулем лингвистической поддержки, весьма высока. Не меньшая трудность – перевод в текст числовых данных. Поэтому часто можно услышать, как навигатор неправильно произносит маршрут, или автоинформатор называет с речевыми ошибками сумму остатка на банковском счете клиента.

Группа разработчиков под руководством профессора Тимура Садыкова из РЭУ предложила новый подход к решению проблемы и создала программу, которая на основании заложенных математических алгоритмов автоматически правильно видоизменяет слова, формирует и изменяет словосочетания, а также синтезирует грамматически корректный текст по вводным данным. Программный модуль может использоваться разработчиками для улучшения качества взаимодействия собственных приложений и сервисов с пользователями там, где требуется обрабатывать большие массивы текстов: сервисы автоинформирования, навигации, интерактивные руководства и программы-помощники.

Работа за компьютером. Архивное фото.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Цель нашего проекта – создать полностью автоматическую среду, способную видоизменять слова, согласовывать словосочетания, анализировать правильность всего текста, чтобы компьютерные программы "разговаривали" с пользователями без ошибок в русском языке. Мы видим перспективу развития системы в том, чтобы дать людям возможность по любым точным входным данным – числовым, табличным, логическим и прочим  – формировать грамматически правильный текст на русском языке любого уровня сложности. Наш сервис – это полностью детерминированное алгоритмическое решение, лишь в самой минимальной степени зависимое от словарных данных", – рассказал научный руководитель проекта, профессор кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Скриншот сайта www.passare.ru
Скриншот сайта www.passare.ru

В настоящее время сервис в режиме тестирования и улучшения. Пока система допускает ошибки, когда пользователь подает запрос на изменение какого-то редкого, нетипичного для русского языка слова. Синтез грамматически правильного текста на русском языке в настоящий момент возможен для ограниченного набора исходных данных, описывающих, в частности, арифметические операции, курсы валют и прогноз погоды.

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© Фото : NIMBIOS
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Для обработки единичных запросов рядовых пользователей сервис доступен на интернет-сайте по адресу http://passare.ru/ (в честь известного шведского математика Микаэля Пассаре (1959-2011), который был президентом шведского математического общества и в совершенстве владел многими иностранными языками) и имеет русский и англоязычный интерфейсы. На сайте пользователю доступны три группы функций – видоизменение, согласование и синтез текста. Так, при введении запроса на синтез текста по теме "Погода" в заданном городе России система автоматически запрашивает данные на сайте с метеорологическими данными о прогнозе погоды на ближайшие 24 часа, преобразует их в грамматически правильный текст на русском языке, и отображает его на экране.

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