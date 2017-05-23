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РИА Наука
РИА Наука

В МГУ открыли второй в России криобанк клеток и тканей растений

16:4023.05.2017
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© Фото : Пресс-служба МГУ им. М.В. ЛомоносоваНовый криобанк рассчитан на 50 000 образцов. Такого объема хватит на десятилетия.Новый криобанк рассчитан на 50 000 образцов. Такого объема хватит на десятилетия.
© Фото : Пресс-служба МГУ им. М.В. Ломоносова

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Центре превосходства в области биотехнологий МГУ имени М.В Ломоносова открыли криохранилище культур клеток и меристем (тканей) растений в рамках проекта "Ноев ковчег". Криобанк рассчитан на 50 000 образцов, которые будут храниться в парах жидкого азота при температуре  –180° C. Среди образцов будут меристемы ценных сельскохозяйственных видов и культуры клеток, способные синтезировать ценные биологически-активные вещества растительного происхождения для биотехнологического применения.

© Фото : Пресс-служба МГУ им. М.В. ЛомоносоваГлавный инженер Центра превосходства в области биотехнологий МГУ Владимир Лобаков показывает новое криохранилище МГУ
© Фото : Пресс-служба МГУ им. М.В. Ломоносова
Главный инженер Центра превосходства в области биотехнологий МГУ Владимир Лобаков показывает новое криохранилище МГУ

В новом криохранилище сначала планируют разместить дубли наиболее ценных образцов из коллекции Института физиологии растений (ИФР РАН). Среди них есть культуры клеток редких видов, растущих от Байкала до Амура.

Пробирка. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Аминев
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Некоторые из них, например культура клеток полисциаса папоротниколистного (Polyscias filicifilia), уже используются для получения биологически активных добавок и лекарственных препаратов. Ряд других (женьшень японский (Panaxjaponicus), диоскорея дельтовидная (Dioscorea deltoidea)) представляют большой интерес для создания лекарственных препаратов, нутрицевтиков или косметики.
Чтобы обеспечить дополнительную надежность хранения образцов, впоследствии планируется разработать систему замораживания ценных генотипов и хранить их дубли в криобанке ИФР РАН. Ученые МГУ отмечают, что для каждой культуры процесс замораживания подбирается индивидуально и проходит с постепенной адаптацией клеток к отрицательным температурам.

© Фото : Пресс-служба МГУ им. М.В. ЛомоносоваОбразцы хранятся не в жидком азоте, а в его парах.
© Фото : Пресс-служба МГУ им. М.В. Ломоносова
Образцы хранятся не в жидком азоте, а в его парах.

Биологический материал хранится не в самом жидком азоте, а в его парах. Это необходимо для того, чтобы исключить процесс перекрестной контаминации — загрязнения образцов биологического материала  частицами друг друга. "Для животных объектов есть данные (правда немногочисленные), что при хранении непосредственно в жидком азоте возможна их перекрестная контаминация, — комментирует Александр Носов, заведующий кафедрой физиологии растений МГУ. — Хранение в парах жидкого азота эту возможность полностью исключает. Одна из научных задач нашего криобанка – изучить, насколько эта опасность вероятна для растительных объектов".

Криохранилище семян редких и перспективных растений открылось в Якутии
Всего в России существует два криобанка биотехнологического материала: в ИФР РАН и теперь в МГУ. Новый криобанк создали при поддержке РНФ в рамках направления "Растения" проекта "Ноев Ковчег". В мире подобных хранилищ единицы. Знаменитое международное криохранилище на Шпицбергене предназначено лишь для семян, хранить в нём культуры клеток и меристемы невозможно.

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