Роскосмос назвал компанию-оператора по запуску ракет "Союз-2" и "РС-20"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Компания "Главкосмос пусковые услуги" (GK Launch Services) стала оператором по предоставлению коммерческих услуг по запуску спутников с российских космодромов с использованием ракет "Союз-2" и "РС-20", сообщает во вторник "Роскосмос".

GK Launch Services была учреждена в минувшем апреле по решению "Роскосмоса", входящего в его состав "Главкосмоса" и компании "Космотрас".

"Новая российская компания становится оператором по предоставлению коммерческих услуг по запуску космических аппаратов (КА) с использованием ракет-носителей (РН) семейства "Союз-2" и РН, созданных на основе ракет "РС-20", с российских космодромов. Главкосмосу принадлежит 75% акций созданной компании, "Космотрасу" – 25%", — отмечается в релизе.

Среди услуг — выведение на орбиту спутников различного назначения массой от 1 килограмма до 6 тонн. Создание компании, отмечено в релизе, "отвечает возрастающему спросу в сегменте коммерческих проектов по созданию и запуску группировок и космических аппаратов легкого класса".