Батискаф "Цзяолун" начал погружение в самую глубокую точку на планете

ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости, Жанна Манукян, Анна Раткогло. Китайский обитаемый глубоководный батискаф "Цзяолун" во вторник начал свое первое погружение в самую глубокую на планете – Бездну Челленджера в Марианской впадине, сообщает агентство Синьхуа.

Погружение началось в 7.00 по местному времени и спустя примерно три часа аппарат достиг запланированной глубины 7811 метров.

"Цзяолун" пробудет под водой около 9 часов, прежде чем вернуться на поверхность около 16.00. Главная задача нынешнего погружения – тестирование технического оборудования, в том числе "механических рук" батискафа. Кроме того, аппарат возьмет образцы морской воды, осадочных пород и камней, сообщает агентство.

Погружение проходит в рамках последнего этапа 38-ой научной океанической экспедиции Китая. Батискаф "Цзяолун" был накануне доставлен к месту погружения на судне "Сянъянхун-09".

Экспедиция началась 6 февраля текущего года, в ходе предыдущих этапов китайские ученые провели исследования в Южно-Китайском море и северо-западной части Индийского океана.

Батискаф "Цзяолун" уже совершал погружение в Марианскую впадину в 2012 году, тогда он опустился на глубину 7062 метра.