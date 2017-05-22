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РИА Наука
РИА Наука

Ученые доказали возможность "космического" зачатия детей

22:0022.05.2017
(обновлено: 22:11 22.05.2017)
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© Фото : Wakayama et al. / PNAS 2017Космические мышата, рожденные благодаря сперме с МКСКосмические мышата, рожденные благодаря сперме с МКС
© Фото : Wakayama et al. / PNAS 2017

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Японские биологи успешно вырастили здоровых мышат, используя сперму, которая хранилась на борту МКС в замороженном виде почти целый год, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Если человечество начнет жить в космосе, то нам понадобятся технологии, позволяющие замораживать сперму и хранить ее долгое время. Проблема заключается в том, что уровень радиации на МКС в 100 раз выше, чем на Земле. Мы показали, что хотя излучение и повреждает ДНК сперматозоидов, оно не влияет на жизнеспособность и плодовитость потомства", — пишут Саяка Вакаяма (Sayaka Wakayama) из университета Яманаши и ее коллеги.

Высокий уровень радиации в открытом космосе, как рассказывают ученые, является сегодня одной из главных опасностей для жизни человека и главным препятствием для превращения нас в "космический вид". Самую большую угрозу это излучение несет для половых клеток, которым нужно пройти через несколько фаз деления, прежде чем они становятся готовыми для оплодотворения.

Международная космическая станция
© РИА Новости
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Биологи воспроизведут на Земле жизнь микробов-обитателей МКС

Первые опыты по размножению насекомых, рыб, морских ежей и других животных, которые проводились на борту МКС, показали, что ничто не препятствует продолжению рода в невесомости, однако на млекопитающих такие опыты не проводились. Вдобавок к этому, опыты по оценке жизнеспособности потомства не проводились в принципе из-за технической невозможности разводить сотни мышей или других животных на борту станции в один и тот же момент времени.

Вакаяма и ее коллеги решили эту проблему, отправив на борт МКС не живых грызунов, а замороженные запасы их спермы, которые провели на борту станции около девяти месяцев, а затем были возвращены на Землю в мае 2014 года.

Астры-циннии на борту Международной космической станции
© NASA
На МКС начали расти астры-циннии

Затем ученые использовали эти образцы генетического материала для оплодотворения яйцеклеток, имплантировали их в утробы суррогатных матерей и проследили за тем, насколько "качественным" получилось потомство. Параллельно ученые сравнивали структуру ДНК в "космических" сперматозоидах и их обычных "кузенах", пролежавших в замороженном виде на Земле аналогичное количество времени.

Как показали эти эксперименты, длительное пребывание в космосе действительно повлияло на качество спермы, сделав ее более подверженной мутациям. Это влияние не было существенным – все "космические" мышата родились столь же здоровыми, как их "земные" кузены, и они страдали от примерно от тех же болезней, что и особи из контрольной группы. Когда они выросли и оставили потомство, число мышат было примерно таким же, что и у их "земных" сверстников, никогда не летавших в космос.

Международная космическая станция
© NASA
Космонавты разводят на МКС японских рыбок и выращивают комаров

Подобные результаты экспериментов, как считают ученые, говорят о том, что длительное пребывание в космосе не должно сильно мешать перспективам продолжения рода, и что замороженные яйцеклетки и сперматозоиды, хранящиеся на борту космических станций или кораблей, можно с успехом применять для поддержания человеческой популяции в космосе.

Кроме того, запасы таких замороженных генетических материалов, как считают Вакаяма и ее коллеги, можно создавать на Земле для защиты человечества от вымирания и его быстрого восстановления после возможного падения метеорита или антропогенных катастроф.

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