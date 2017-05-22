Рогозин: вовлечение Казахстана в работу с РФ по космосу поможет сэкономить

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 мая — РИА Новости. Вовлечение Казахстана в совместную с РФ работу в космической сфере поможет минимизировать риски и сократить расходование бюджетных средств, заявил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Конечно, с одной стороны, мы должны считать деньги, потому что все эти средства так или иначе подлежат самому жесткому счету в условиях, когда Россия окружена и санкциями, и существует проблема экономического кризиса. С другой стороны, если сегодня существует заинтересованность в таких наших традиционных партнерах, как Казахстан, который готов вкладываться, в том числе большими деньгами в совместные с Россией большие проекты, приобретать тем самым и опыт, и статус космической страны, а за счет этого мы экономим наши бюджетные средства и имеем с географических позиций стартовую площадку в нанотехнологической основе, почему от этого надо отказываться", — сказал Рогозин журналистам по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, можно потратить сотни миллиардов рублей, чтобы сделать то же самое на "Восточном", но есть понимание того, что минимизация всевозможных рисков происходит за счет вовлечения в общую работу. "Такое взаимопонимание у нас с казахстанскими коллегами уже присутствует", — сказал Рогозин.

Он отметил, что все программы, которые запланированы на "Восточном", будут реализованы, к 2021 году планируется обеспечить пуск "Ангары", поэтом стартовый стол под эту ракету строится, а после 2025 года необходимо будет обеспечить пуск "Ангары" с водородным блоком, необходимой для дальних космических полетов и создания сверхтяжелой ракеты.