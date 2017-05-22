Рогозин: РФ будет развивать космическую программу, чтобы не потерять рынок

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 мая — РИА Новости. Россия будет работать над развитием своей космической программы, чтобы не потерять рынок выведения грузов на орбиту, нужно не стонать, а действовать энергично и жестко, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Нам уже не в затылок дышат американцы в плане создания новых систем выведения, у нас есть живой конкурент, мы не хотим потерять рынок. Для того чтобы его не потерять, надо не стонать, надо действовать энергично, жестко и агрессивно даже", — сказал Рогозин журналистам по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина.

Как он отметил, на этот рынок необходимо выходить с новыми ракетоносителями, программами, услугами.

"Не потерять то, что всегда было первым местом для России — услуги по выведению полезных нагрузок в околоземное пространство за счет того, чтобы ответить американскому вызову, ответить тому же самому господину Маску (Илон Маск — глава корпорации SpaseХ – ред.), который большой молодец, который всех подстегивает, чтобы все работали хорошо и за меньшие деньги создавали хороший продукт", — сказал Рогозин.