Рогозин рассказал о разработке новой ракеты совместно с Казахстаном

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 22 мая — РИА Новости. Дальнейшее использование "Байконура" вскоре будет обсуждаться в Казахстане, также совместно с республикой планируется немедленно начать разработку ракеты среднего класса, грузоподъемность до 17 тонн, сказал российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Одобрен план, который буквально через несколько дней будет обсуждаться мной, моим коллегами в Казахстане, это вопрос, связанный с дальнейшим использованием Байконура в общих интересах и в рамках проекта "Байтерек" и создание совместно с Казахстаном, с финансовым участием Казахстана в реконструкции стартового стола планируем немедленно начать разработки ракеты среднего класса", — сказал Рогозин журналистам по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил он, данная ракета рассчитана на то, чтобы Россия была максимально конкурентоспособна на рынке коммерческих услуг в сфере космоса, в том числе с последними американскими разработками, "чтобы не потерять этот рынок".

"Это ракета среднего класса грузоподъемность на околоземную орбиту до 17 тонн будет создана и будет использовать тот задел, который имеется в рамках стартового стола на "Байконуре" бывшей ракеты "Зенит", — сказал Рогозин.

"Все эти новые работы будут составными частями ракеты сверхтяжелого класса", — сказал Рогозин.

По его словам, Путин поддержал полномасштабное возобновление сотрудничества с Казахстаном, дальнейшую работу по космодрому "Восточный", а также создание ракеты сверхтяжелого класса.