Новая российская ракета сверхтяжелого класса позволит совершить облет Луны

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 22 мая — РИА Новости. Президент Росии Владимир Путин поставил перед "Роскосмосом" задачу повысить темпы работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса, которая позволит совершить облет Луны сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Как отметил вице-премьер, российская сверхтяжелая ракета должна появиться после 2025 года. По его словам, данный аппарат позволит совершать полеты не вокруг планеты, а совершить облет Луны и других космических тел.

"Это будет новый этап пилотируемой космонавтики", — отметил Рогозин.