Путин поручил ускорить работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 22 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил перед "Роскосмосом" задачу ускорить работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса, данный тип позволит совершить облет Луны и должен появиться после 2025 года, сказал российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Разговор у президента шел о перспективе создания ракеты сверхтяжелого класса. Президентом поставлена задача перед "Роскосмосом" обеспечить ускорение этих работ за счет разработки всех тех технологий, которые были представлены генеральными конструкторами", — сказал Рогозин журналистам по итогам совещания у президента РФ.

Как отметил вице-премьер, российская сверхтяжелая ракета должна появиться после 2025 года. По его словам, данный аппарат позволит совершать полеты не вокруг планеты, а совершить облет Луны и других космических тел.