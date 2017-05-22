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РИА Наука
РИА Наука

В Москве нашли фундамент церкви XV века

16:5422.05.2017
(обновлено: 16:55 22.05.2017)
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© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыРабота археологов. Архивное фотоРабота археологов. Архивное фото
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 22 мая — РИА Недвижимость. Археологи в ходе работ по благоустройству Москвы по программе "Моя улица" нашли фундамент церкви Сошествия Святого духа XV века рядом со станцией метро "Кропоткинская", рассказал журналистам заместитель генерального директора ООО "Археологические изыскания в строительстве" Владимир Беркович.

Столичные археологи обнаружили древний некрополь XVII века
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В центре Москвы археологи нашли кладбище конца XVII века
"Недалеко от метро Кропоткинская была обнаружена белокаменная кладка. Мы посмотрели по плану, и оказалось, что это фундамент церкви Сошествия Святого духа. Основание церкви относится к концу XV века", — рассказал Беркович.

Археологи также нашли остатки торговых рядов, которые были пристроены к колокольне храма Спаса Преображения в Пушкарях.

"На улице Сретенка были обнаружены ярусы деревянных мостовых. Ярусы деревянных мостовых были обнаружены и на Страстном бульваре. На Чистопрудном бульваре также были найдены деревянные конструкции, но, как оказалось, это шпалы трамвайных линий", — отметил он.

По его словам, интересная находка была сделана у стен Высокопетровского монастыря. Здесь были обнаружены своды подвальной части Нарышкинских палат.

"Эти своды белокаменные, их назначение не вполне понятно. Вполне возможно, что это были окна в подвальные помещения. Скорее всего, эти входы будут сохранены и музеефицированы", — сказал Беркович.

"Шахматный" клад и другие археологические находки Пречистенки
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУникальные археологические находки были обнаружены в начале улицы Пречистенка во время работ по благоустройству столицы.Показ уникальных археологических находок, обнаруженных в начале улицы Пречистенка в рамках благоустройства столицы по программе Моя улица
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уникальные археологические находки были обнаружены в начале улицы Пречистенка во время работ по благоустройству столицы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВнутри полой костяной шахматной фигуры слона были спрятаны десять серебряных монет ручной чеканки, изготовленные в 30–40-х годах XVI века.
Одну из монет отчеканили на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском. Серебряные монеты ручной чеканки времен Ивана Грозного (XVI век), найденные внутри полой костяной шахматной фигуры слона, во время показа уникальных археологических находок, обнаруженных в начале улицы Пречистенка в рамках благоустройства столицы по программе Моя улица
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Внутри полой костяной шахматной фигуры слона были спрятаны десять серебряных монет ручной чеканки, изготовленные в 30–40-х годах XVI века.
Одну из монет отчеканили на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКольца, обнаруженные во время раскопок на улице Пречистенка.Показ уникальных археологических находок, обнаруженных в начале улицы Пречистенка в рамках благоустройства столицы по программе Моя улица
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Кольца, обнаруженные во время раскопок на улице Пречистенка.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБлагодаря работе археологического мониторинга во время работ по программе "Моя улица" удалось обнаружить множество старинных находок.Показ уникальных археологических находок, обнаруженных в начале улицы Пречистенка в рамках благоустройства столицы по программе Моя улица
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Благодаря работе археологического мониторинга во время работ по программе "Моя улица" удалось обнаружить множество старинных находок.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКопейки, отчеканенные во время правления Александра Второго.Монеты ручной чеканки времен Ивана Грозного (XVI век) во время показа уникальных археологических находок, обнаруженных в начале улицы Пречистенка в рамках благоустройства столицы по программе Моя улица
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Копейки, отчеканенные во время правления Александра Второго.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредметы быта, обнаруженные во времена работ на Пречистенке, вероятнее всего пополнят коллекцию выставки археологических предметов, найденных во время работ по программе "Моя улица".Показ уникальных археологических находок, обнаруженных в начале улицы Пречистенка в рамках благоустройства столицы по программе Моя улица
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Предметы быта, обнаруженные во времена работ на Пречистенке, вероятнее всего пополнят коллекцию выставки археологических предметов, найденных во время работ по программе "Моя улица".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКостяная фигура слона, в которой были спрятаны монеты, состоит из трех частей, которые соединяются друг с другом с помощью резьбы. Вероятно, такими же были и остальные шахматные фигуры из набора, однако их археологи пока не нашли.Полая костяная шахматная фигуры слона, в которой были найдены серебряные монеты ручной чеканки времен Ивана Грозного (XVI век), во время показа уникальных археологических находок, обнаруженных в начале улицы Пречистенка в рамках благоустройства столицы по программе Моя улица
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Костяная фигура слона, в которой были спрятаны монеты, состоит из трех частей, которые соединяются друг с другом с помощью резьбы. Вероятно, такими же были и остальные шахматные фигуры из набора, однако их археологи пока не нашли.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНательные кресты, обнаруженные во время раскопок на улице Пречистенка в центре Москвы.Показ уникальных археологических находок, обнаруженных в начале улицы Пречистенка в рамках благоустройства столицы по программе Моя улица
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Нательные кресты, обнаруженные во время раскопок на улице Пречистенка в центре Москвы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКопейки, отчеканенные во времена правления Павла Первого.Монеты ручной чеканки времен Ивана Грозного (XVI век) во время показа уникальных археологических находок, обнаруженных в начале улицы Пречистенка в рамках благоустройства столицы по программе Моя улица
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Копейки, отчеканенные во времена правления Павла Первого.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМонеты, произведенные во времена императрицы Елизаветы Петровны.Монеты ручной чеканки времен Ивана Грозного (XVI век) во время показа уникальных археологических находок, обнаруженных в начале улицы Пречистенка в рамках благоустройства столицы по программе Моя улица
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Монеты, произведенные во времена императрицы Елизаветы Петровны.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАрхеологических находки, обнаруженные во время работ по благоустройству центра столицы.Показ уникальных археологических находок, обнаруженных в начале улицы Пречистенка в рамках благоустройства столицы по программе Моя улица
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Археологических находки, обнаруженные во время работ по благоустройству центра столицы.
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