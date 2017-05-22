В Москве нашли фундамент церкви XV века
16:5422.05.2017
(обновлено: 16:55 22.05.2017)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Недвижимость. Археологи в ходе работ по благоустройству Москвы по программе "Моя улица" нашли фундамент церкви Сошествия Святого духа XV века рядом со станцией метро "Кропоткинская", рассказал журналистам заместитель генерального директора ООО "Археологические изыскания в строительстве" Владимир Беркович.
"Недалеко от метро Кропоткинская была обнаружена белокаменная кладка. Мы посмотрели по плану, и оказалось, что это фундамент церкви Сошествия Святого духа. Основание церкви относится к концу XV века", — рассказал Беркович.
Археологи также нашли остатки торговых рядов, которые были пристроены к колокольне храма Спаса Преображения в Пушкарях.
"На улице Сретенка были обнаружены ярусы деревянных мостовых. Ярусы деревянных мостовых были обнаружены и на Страстном бульваре. На Чистопрудном бульваре также были найдены деревянные конструкции, но, как оказалось, это шпалы трамвайных линий", — отметил он.
По его словам, интересная находка была сделана у стен Высокопетровского монастыря. Здесь были обнаружены своды подвальной части Нарышкинских палат.
"Эти своды белокаменные, их назначение не вполне понятно. Вполне возможно, что это были окна в подвальные помещения. Скорее всего, эти входы будут сохранены и музеефицированы", — сказал Беркович.
Уникальные археологические находки были обнаружены в начале улицы Пречистенка во время работ по благоустройству столицы.
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Копейки, отчеканенные во время правления Александра Второго.
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Археологических находки, обнаруженные во время работ по благоустройству центра столицы.