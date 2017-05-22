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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы открыли семь планет, связанных гравитационной "цепью"

18:0022.05.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаСинхронизированное вращение семи планет системы TRAPPIST-1Синхронизированное вращение семи планет системы TRAPPIST-1
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Новые наблюдения за планетами системы TRAPPIST-1, самой большой "семьей" двойников Земли, показали, что вращение всех семи из них синхронизировано друг с другом благодаря гравитационным взаимодействиям между ними, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

В мае прошлого года астрономы из MIT заявили об открытии крайне необычной звездной системы в ближайшей округе Земли – TRAPPIST-1, удаленной от нас всего на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея. Все три планеты, вращающиеся вокруг этого красного карлика, находятся внутри так называемой "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде, и предположительно обладают массой, сопоставимой с земной.

Позже ученые изучили спектр лучей звезды TRAPPIST-1,  пытаясь изучить состав атмосферы ее планет, и неожиданно обнаружили, их на самом деле не три, а семь, причем шесть из них находятся в пределах зоны жизни. Все эти планеты обладают почти "земными" размерами и обладают марсианским или земным климатом, за исключением первой планеты, TRAPPIST-1b, похожей больше на Венеру, чем Марс или Землю.

Космический балет

Родриго Люгер (Rodrigo Luger) из университета Вашингтона в Сиэтле (США) и его коллеги наблюдали за этой "планетной семьей" при помощи телескопа "Кеплер", следившего за созвездием Водолея с декабря 2016 по март этого года. Ученых интересовало, есть ли в этой звездной системе другие планеты, и они пытались изучить орбиту последней планеты, TRAPPIST-1h, которую ее первооткрыватели видели лишь один раз.

Планетная система с двумя солнцами Kepler-16
© NASA/JPL-Caltech
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Эти наблюдения раскрыли любопытный феномен — оказалось, что вращение всех планет вокруг звезды было синхронизировано друг с другом. К примеру, планета TRAPPIST-1b  совершала два витка за то время, которое ее "соседка" TRAPPIST-1c тратила на один проход орбиты, TRAPPIST-1h облетала красный карлик за 13 "лет" на TRAPPIST-1b, и так далее. Наблюдая за этим "космическим балетом", ученые смогли вычислить точную продожительность года на последней планете — 18,77 дня, и определить ее радиус — три четверти от земного.

Как обьясняют ученые, гравитационное взаимодействие планет, звезд и малых небесных тел часто приводит к тому, что они начинают вращаться друг вокруг друга или вокруг какого-то другого объекта со строгой математической периодичностью. Ярким примером этого является трио спутников Юпитера – Ганимед, Европа и Ио. За то время, пока Ганимед совершает один оборот вокруг планеты гиганта, Европа делает ровно два витка по своей орбите, а Ио – четыре.

Подобный "космический балет" не является случайностью – орбитальные резонансы являются продуктом сложных гравитационных взаимодействий между планетами, благодаря чему астрономы могут узнавать некоторые детали из прошлого Солнечной системы и экзомиров, опираясь на известные нам примеры "танцев в космосе".

Так художник представил себе семь планет системы TRAPPIST-1
© NASA / JPL-Caltech
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Тайны жизни

С этой точки зрения, как рассказывает Люгер и его коллеги, TRAPPIST-1 является уникальной находкой, так как цепи из столь большого числа "синхронизированных" планет, как раньше считали ученые, возникают только на первых этапах формирования планетных систем. Соответственно, изучение этих "семи сестер" может помочь нам понять, почему распадаются подобные гравитационные "цепи" и как на них влияют размеры, масса и другие свойства планет и диска, в котором они родились.

К примеру, ученые полагают, что подобные тесные отношения между планетами у TRAPPIST-1 сохранились по той причине, что диск, в котором они родились, обладал относительно небольшой массой, из-за чего планеты мигрировали в сторону красного карлика достаточно медленно.

Землеподобная планета у красного карлика
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech/Handout
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Главным следствием этих "танцев в космосе" для самих планет, как объясняет Люгер, является то, что их недра разогреваются под действием приливных сил, порождаемых их гравитационными взаимодействиями. Благодаря этому они четыре ближних к звезде планеты вырабатывают значительно больше тепла, чем Земля, несмотря на тусклость и холодность самой звезды TRAPPIST-1.

Несмотря на это, последняя планета системы, TRAPPIST-1h, вряд ли сможет поддерживать жизнь – она получает примерно на треть меньше тепла, чем Земля, и жидкая вода на ней сможет существовать только в том случае, если ее поверхность покрывает толстая корка льда толщиной в 2,8-3 километра.

С другой стороны, ученым удалось найти всего одну вспышку на поверхности звезды за все время наблюдений, что примерно в 40 раз меньше, чем у других красных карликов. Это заметно повышает вероятность того, что  эти планеты обладают атмосферой и что потенциальная жизнь на их поверхности не была уничтожена мощными проявлениями активности их звезды.

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