"Легкие" сигареты вызывают особо агрессивный рак легких, заявляют ученые

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Популярные сегодня "легкие" сигареты оказались особенно опасными для здоровья курильщиков, так как они вызывают одну из самых агрессивных форм рака легких – аденокарциному, говорится в статье, опубликованной в Journal of the National Cancer Institute.

"Табачные компании в очередной раз обманули врачей и курильщиков, заставив их думать, что подобные сигареты безопаснее для здоровья. Полученные нами данные показывают, что существует вполне четкая связь между этими вентиляционными отверстиями и эпидемией аденокарциномы в последние два десятилетия", — заявил Питер Шилдс (Peter Shields) из университета штата Огайо в Коламбусе (США).

Так называемые "легкие" сигареты отличаются от их обычных версий тем, что в их фильтр встроен набор дырочек, способствующих, как заявляют табачные компании, очистке дыма от смол, никотина и других канцерогенов перед их попаданием в легкие. Через эти отверстия, по задумке их создателей, в табачный дым попадает свежий воздух, "разбавляющий" его и делающий его менее опасным для потребителя сигарет.

Шилдс и его коллеги выяснили, что это на самом деле не так, проанализировав данные, которые собирали здравоохранительные службы США и другие группы ученых с середины 1960 годов, когда подобные сигареты впервые появились в продаже. Кроме того, ученым удалось получить доступ к внутренней статистике и исследованиям табачных компаний, что в общей сложности расширило их базу данных до более трех тысяч публикаций и документов.

Их анализ раскрыл интересную тенденцию. Частота развития практически всех болезней, связанных с курением, постепенно снижалась из-за снижения в количестве смол и других вредных веществ в дыме, кроме одной вещи – вероятности развития аденокарциномы. Проанализировав все возможные причины роста, команда Шилдса пришла к выводу, что главной причиной этого были легкие сигареты.

"Фильтр меняет то, как горит табак, обогащая дым канцерогенами, а курильщики курят дольше и чаще, что позволяет дыму проникать в глубинные части легких, где обычно и формируются аденокарциномы", — продолжает ученый.

Все это, как считает Шилдс, говорит о необходимости быстрейшего и полного запрета подобных фильтров и уведомления публики об опасности курения "легких" сигарет, о которой они не подозревают.