На Славянской площади в Москве нашли белокаменный мост XVII века

МОСКВА, 22 мая — РИА Недвижимость. Белокаменный мост XVII века найден на Славянской площади в центре Москвы, говорится в материалах на сайте столичной мэрии.
Сооружение нашли во время ремонта водопровода на Славянской площади. Археологи, которые сопровождали эти работы, заметили на глубине более двух метров необычную кладку. Им удалось установить, что находкой оказались каменный фундамент и кирпичная арка белокаменного моста XVII века. Его долгое время считали утраченным. Длина обнаруженного участка моста составила 17 метров, а высота — полтора метра. Лучше всего сохранилась арочная часть сооружения, добавляется в сообщении.
"Специалисты несколько дней расчищали, осматривали и изучали древний мост. Для исследований из верхней части кладки извлекли две половинки кирпичей. Ширина каждого кирпича — 14,5 сантиметров, а высота — 7,4–7,8 сантиметра. На кирпичах были обнаружены клейма: буквы П и Д. По этим признакам кирпичную кладку предварительно датировали третьей четвертью XVII века", — приводятся в материалах слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова. По его словам, после того как археологи осмотрели и описали находку, а также забрали образцы для исследований, мост снова укрыли грунтом.
Протяженность Китайгородской стены была более 2,5 тысяч метров. Вокруг нее шел ров, заполненный водой. В состав крепостной стены входило 12 башен, и несколько из них имели ворота (и в том числе Варварская), которые открывали для въезда в Москву. Именно к таким башням через ров вели мосты. И хотя изначально мосты сделали из дерева, в XVII веке их стали перестраивать из камня. Так, в описи 1646 года указано, что у Варварской башни "подведен новый бык белым каменем". Историки предполагают, что термином "бык" называли мостовые сооружения. Это единственное упоминание моста в документах. Найденные в кладке кирпичи относятся к более позднему периоду. Археологи предполагают, что мост неоднократно ремонтировали, говорится в сообщении.