На Славянской площади в Москве нашли белокаменный мост XVII века

МОСКВА, 22 мая — РИА Недвижимость. Белокаменный мост XVII века найден на Славянской площади в центре Москвы, говорится в материалах на сайте столичной мэрии.

"В Москве найден древний каменно-кирпичный мост, единственное упоминание о котором встречалось в документе почти четырехсотлетней давности", — говорится в них. Этот мост, ведущий к Варварской башне стены Китай-города, считался утраченным.

Сооружение нашли во время ремонта водопровода на Славянской площади. Археологи, которые сопровождали эти работы, заметили на глубине более двух метров необычную кладку. Им удалось установить, что находкой оказались каменный фундамент и кирпичная арка белокаменного моста XVII века. Его долгое время считали утраченным. Длина обнаруженного участка моста составила 17 метров, а высота — полтора метра. Лучше всего сохранилась арочная часть сооружения, добавляется в сообщении.

"Специалисты несколько дней расчищали, осматривали и изучали древний мост. Для исследований из верхней части кладки извлекли две половинки кирпичей. Ширина каждого кирпича — 14,5 сантиметров, а высота — 7,4–7,8 сантиметра. На кирпичах были обнаружены клейма: буквы П и Д. По этим признакам кирпичную кладку предварительно датировали третьей четвертью XVII века", — приводятся в материалах слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова. По его словам, после того как археологи осмотрели и описали находку, а также забрали образцы для исследований, мост снова укрыли грунтом.

Мост вел к воротам Варварской башни стены Китай-города. Его первый деревянный прототип был построен вместе с оборонительной стеной по указу матери Ивана Грозного Елены Глинской, строительство шло с 1535 до 1538 года. Эта стена должна была защищать центр Москвы от вторжения врагов. Конструкция стены позволяла ей выстоять даже под артиллерийским огнем, отмечается в материалах.

Протяженность Китайгородской стены была более 2,5 тысяч метров. Вокруг нее шел ров, заполненный водой. В состав крепостной стены входило 12 башен, и несколько из них имели ворота (и в том числе Варварская), которые открывали для въезда в Москву. Именно к таким башням через ров вели мосты. И хотя изначально мосты сделали из дерева, в XVII веке их стали перестраивать из камня. Так, в описи 1646 года указано, что у Варварской башни "подведен новый бык белым каменем". Историки предполагают, что термином "бык" называли мостовые сооружения. Это единственное упоминание моста в документах. Найденные в кладке кирпичи относятся к более позднему периоду. Археологи предполагают, что мост неоднократно ремонтировали, говорится в сообщении.

Мост использовали для въезда в центр Москвы до 20-х годов XIX века. В правление Александра I ров вокруг стены Китай-города был засыпан, земляные валы и бастионы — разрушены, а сама стена окончательна перестала рассматриваться как оборонительное сооружение. Поверхность современной Славянской площади была выровнена, а остатки моста оказались под землей, отмечается в материалах.