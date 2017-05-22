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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: антибиотики не помогают каждой четвертой жертве пневмонии

10:3922.05.2017
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© Fotolia / svetamartРебенок с высокой температуройРебенок с высокой температурой
© Fotolia / svetamart

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Примерно 22% людей, попадающих в больницы США с пневмонией, не могут быстро избавиться от нее из-за растущей неуязвимости микробов к антибиотикам, заявили биологи на конференции Американского торакального общества в Вашингтоне.

"Пневмония является сегодня ведущей причиной смерти людей от инфекционных болезней, и поэтому нас крайне пугает то, что лечение примерно четверти пациентов потребовало применения дополнительных антибиотиков, госпитализации и помещения в реанимацию. Использование новых антибиотиков, в свою очередь, ускоряет рост резистентности микробов и повышает вероятность развития вторичных инфекций, угрожающих жизни пожилых пациентов", — заявил Джеймс Маккиннелл (James McKinnell) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супер-бактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Так могла выглядеть Земля в ту эпоху, когда бактерии впервые научились защищаться от антибиотиков
© Mark Witton
Ученые: первые "супербактерии" появились 450 миллионов лет назад

Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и  животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота.  И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супер-микробов.

Маккиннелл и его коллеги выяснили, что распространение подобных микробов уже сделало четверть случаев заражения пневмонией практически неизлечимыми при помощи "обычных" антибиотиков, проанализировав статистику, собранную ими в последние пять лет в различных больницах США.

По словам ученых, за это время в эти клиники обратилось около 250 тысяч людей, заразившихся пневмонией, большинству которых врачи, следуя официальным рекомендациям американского Минздрава, прописали один из четырех наиболее часто используемых сегодня антибиотиков, таких как тетрациклин или фторохинолон.

Выращивание бактерий на питательной среде в лаборатории. Архивное фото
© Fotolia / analysis121980
У пациентов американских клиник нашли неизвестные супербактерии

Как правило, приема одного курса подобных препаратов должно хватать для избавления от пневмонии, однако в 22% случаях антибиотики не справлялись с задачей, и пациенты были вынуждены принимать их дольше, а иногда они попадали в реанимацию и заражались побочными инфекциями. В некоторых регионах, где "супербактерии" сегодня широко распространены, число таких случаев было гораздо больше, чем в среднем по стране.

Все это, как считает Маккиннелл, говорит о том, что здравоохранительным службам США и других стран необходимо выработать новые подходы к борьбе с пневмонией, которые бы не усугубляли ситуацию и не вели к ускоренному росту неуязвимости микробов к обычным лекарствам.

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