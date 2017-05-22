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РИА Наука
РИА Наука

Пектины помогут избавиться от тяжелых металлов

12:2822.05.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаМолекула пектинаМолекула пектина
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета исследовали способность низкомолекулярных пектинов связывать и выводить тяжелые металлы из организма и разработали технологию создания низкомолекулярных пектинов с улучшенными сорбционными свойствами. Некоторые результаты исследования опубликованы в авторитетном международном научном журнале "International Journal of Biological Macromolecules".

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами рассматривается как серьезная угроза здоровью человека. Тяжелые металлы считаются очень опасными веществами для людей, поскольку даже при низких концентрациях их действие чрезвычайно токсично. Они накапливаются в организме, поступая туда с пищей, водой, вдыхаемым воздухом. Помимо того, что тяжелые металлы токсичны, веществ, которые способны связывать и выводить тяжелые металлы из организма не так много. Один из таких сорбентов  — пектин:  природный полисахарид, являющийся основным связующим веществом между клетками практически всех наземных растений и некоторых морских водорослей. Наибольшее количество пектина содержится кожуре цитрусовых, фруктах. В пищевой промышленности пектин используется как стабилизатор и гелеобразователь, например, в производстве зефира. Также известна и изучена способность пектинов связывать и удерживать ионы тяжелых металлов и радионуклиды.   Это делает возможным применение их в качестве основы медицинских препаратов для выведения вредных веществ из организма человека.

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Сложность заключается в том, что молекулярная структура пектина сильно зависит от способа его получения. Для создания медицинского препарата требуется получение стандартизованных однородных пектинов, что при традиционных методах сделать довольно сложно. Разработанная технология позволяет сделать пектин низкомолекулярным, однородным и стандартизованным, а также обладающим лучшими сорбционными свойствами. Исследователи Школы биомедицины (ШБМ) ДВФУ установили, что чем меньше молекулярная масса пектина,  тем лучше его способность связывания тяжелых металлов.
"Снижение молекулярной массы пектинов приводит к повышению их однородности, что значительно упрощает процесс их стандартизации и разработки проекта фармакопейной статьи. Это позволит более широко использовать пектины при создании лекарственных препаратов", — пояснила  доцент кафедры фармации ШБМ ДВФУ Елена Хожаенко.

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Результаты проводимых исследований могут найти применение не только в медицине, но и в пищевой промышленности при создании функциональных продуктов питания. Также на основе пектинов могут создаваться эффективные системы очистки промышленных сточных вод от тяжелых металлов, которые способные захватывать и удерживать металлические ионы даже в ничтожно малых концентрациях.

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