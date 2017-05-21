Экипаж МКС проведет внеплановый выход в открытый космос

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) совершит внеплановый выход в открытый космос для замены вышедшего из строя ретранслятора, сообщило НАСА в воскресенье.

В субботу на одной из ферм МКС вышла из строя установленная в конце марта MDM-ретрансляционная коробка. Специалисты НАСА приняли решение о необходимости проведения внеочередного выхода в открытый космос для замены вышедшей из строя детали.

"Решение о конкретной дате выхода в открытый космос и о том, кто (из членов экипажа) будет его осуществлять, будет принято позднее в воскресенье", — сообщили в НАСА. Предварительно известно, что он состоится не раньше вторника и будет продолжаться около двух часов. НАСА не планирует других заданий для экипажа помимо замены вышедшей из строя детали.

Причина неполадки, как сообщили в НАСА, пока неизвестна, но специалисты предполагают, что она локализована внутри коробки и не влияет на работу станции.

"Выход из строя MDM-ретрансляционной коробки не подвергал экипаж опасности", — сообщило ведомство, подчеркнув, что "другая MDM-ретрансляционная коробка работает прекрасно и обеспечивает бесперебойную передачу телеметрических данных между системами станции".

В воскресенье командир экипажа астронавт НАСА Пегги Уитсон протестировала работу имевшейся на борту МКС запасной ретрансляционной коробки и доложила о том, что она готова к установке взамен вышедшей из строя.