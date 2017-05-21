Когда вместе с пенсией приходит ВИЧ

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В каждое третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа. На настоящий момент в России складывается весьма неоднозначная картина касательно статистики по ВИЧ и конечной стадии развития этой инфекции, которой является СПИД. К маю этого года стало понятно, что, хотя число новых случаев ВИЧ-инфекции несколько снизилось в процентном отношении – по абсолютным цифрам все равно наблюдается рост.

Интересно, что сейчас наиболее уязвимыми для заражения являются не молодые люди, как это считается в обществе, а люди 30-39 лет. ВИЧ-положительным здесь оказывается, фактически, каждый 50-й гражданин РФ. Причем инфицируемые женщины, по статистике, чаще вступают в половую связь с мужчинами более старшего возраста.Так происходит, в том числе, и потому, что, благодаря развитию современной медицины продолжительность жизни пациентов с ВИЧ серьёзно увеличивается. При оптимальном лечении она может достигать 70-80-летнего рубежа. С другой стороны, как раз потому, что разъяснительная работа по ВИЧ и СПИД ведется обычно среди молодежи – с особым удивлением обнаруживают у себя ВИЧ лица пожилого возраста (так, вспышка инфекции среди пенсионеров зарегистрирована в Тюмени).Они, в силу общей консервативности, об опасности ВИЧ зачастую просто не подозревают и не практикуют никаких мер собственной защиты. На руку такой ситуации играет также современная популярность разнообразных БАДов и препаратов, стимулирующих потенцию.Среднестатистические ВИЧ-пациенты с каждым годом становятся все старше – особенно, если сравнить сегодняшние цифры с показателями десяти-двадцатилетней давности. "Сейчас общепризнанно, что продолжительность жизни таких пациентов должна достигать средней продолжительности жизни по стране" – отмечает руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.Что же будет, если когда-нибудь огромная масса людей пожилого возраста, пенсионеров у нас в стране станет ВИЧ-положительной? Или скорее так: что будет, если большинство ВИЧ-положительных пациентов довольно скоро станет пенсионерами?

"Кроме ВИЧ, их надо будет лечить от остальных прогрессирующих с возрастом заболеваний, например, сердечно-сосудистых патологий. Есть сложность взаимодействия между препаратами: многие из препаратов против ВИЧ оказывают серьёзное воздействие и на сердце, и на печень. Эта проблема уже достаточно остро стоит в Европе, где треть пациентов с ВИЧ – старше пятидесяти лет. В целом, все чаще встречаются случаи заражения среди населения старше сорока пяти лет. Несколько раз в нашей стране были зафиксированы пациенты старше восьмидесяти, а один – и вовсе в возрасте девяноста двух лет. То есть, если число новых случаев заражения среди молодежи сейчас остается на относительно стабильном уровне, то среди всех старших возрастных групп оно с годами только увеличивается. Главный путь передачи здесь – опять же, половой, особенно для женщин" – комментирует Вадим Покровский.

Еще один вопрос: пенсионеров в России становится все больше, трудоспособного населения – меньше. А теперь еще представим, что пенсионеров нужно лечить очень дорогими лекарствами. Среднегодовой курс лечения ВИЧ в России на сегодня составляет примерно 90 тысяч рублей в год, с разбросом от минимума в 25 до максимума в 200 тысяч (все зависит от сложности диагноза). Это меньше, чем было, например, в 2014 году, когда примерный диапазон составлял от 60 до 300 тысяч рублей. Однако, хотя курс лечения из расчёта на одного пациента снижается, общие затраты только возрастают, а сам процент действительно получающих лечение пока держится примерно на одной планке — около 45%.В столь сложной ситуации для России особое значение приобретают как самостоятельная профилактика, так и массовое просвещение граждан "сверху". Теперь это все вплотную касается не только молодежи, но и лиц пожилого возраста. Ведь самый эффективный способ борьбы со смертельной угрозой ВИЧ — своевременное предупреждение.