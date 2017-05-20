СМИ: в Яузе нашли монету стоимостью более миллиона рублей

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Кладоискатель поднял со дна реки Яузы монету, стоимость которой, по оценкам нумизматов, может превысить один миллион рублей, сообщает телеканал "360".

Речь идет о червонце "золотой угорский", отчеканенном на рубеже 16-17 веков. Подобными монетами царь Борис Годунов награждал служилых людей за воинскую доблесть. Находка считается музейной редкостью: нумизматам известно всего шесть экземпляров "угорского". Его стоимость, по словам экспертов, составляет более миллиона рублей.

Сам археолог-любитель предпочел скрыть свою личность, поскольку за находку ему может грозить уголовная ответственность. Если в ходе поисков кладоискатель повредил объекты, представляющие культурную ценность, его ожидает штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до четырех лет, отметили юристы.