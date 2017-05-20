Ученые установили новые подробности появления жизни на Земле

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона раскрыла механизм, с помощью которого возникли отдельные элементы РНК – рибонуклеотиды. Этот процесс был необходим для возникновения РНК – предшественницей жизни на Земле. Пресс-релиз исследования доступен на сайте Phys.org.
Теперь исследователи намерены выяснить, могут ли цепочки из 8-оксо-пуринов кодировать последовательность белка, что подтвердит их возможное участие в формировании РНК-мира.
РНК-мир – гипотетический этап возникновения жизни, в ходе которого хранение генетической информации реализовывали ансамбли рибонуклеиновых кислот. В дальнейшем на основе РНК-мира появились ДНК и белки, а РНК стала нести посредническую функцию.