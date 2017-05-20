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РИА Наука
РИА Наука

Ученые открыли антитело, заставляющее иммунитет убивать рак

09:3020.05.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаАмериканские ученые случайно открыли антитело, заставляющее иммунные клетки проникать в опухольАмериканские ученые случайно открыли антитело, заставляющее иммунные клетки проникать в опухоль
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Американские ученые случайно открыли необычное антитело, которое присоединяется к иммунным клеткам и заставляет их атаковать раковую опухоль, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Immunology.

"Как нейробиолог я никогда не думал, что я опубликую статью, связанную с иммунотерапией рака. Когда мы изучали особую группу Т-клеток, предположительно предотвращающих развитие аутоиммунных заболеваний, у нас появилась идея – если рак является своеобразным антиподом этих расстройств, то тогда мы можем использовать наши наработки для того, чтобы "включить" иммунную систему, а не "выключить" ее", — заявил Говард Уайнер (Howard Weiner) из Гарвардского университета (США).

Как сегодня считают ученые, иммунная система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, клетки которых все время находятся внутри них. Когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система по каким-то причинам просто не видит и не пытается подавить раковые клетки.

Клетка-“ктулху” в опухоли рака молочной железы
© Emiko Paul, Quade Paul, Echo Medical Media; Ron Gamble, UAB Insight
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С другой стороны, иммунные клетки крайне редко пытаются проникнуть внутрь опухоли и начать уничтожать ее изнутри, причины чего пока остаются предметом дискуссий среди врачей и биологов. Многие ученые считают, что это происходит по той причине, что раковые клетки умеют вырабатывать особые "сигналы паники", которые заставляют так называемые "регулирующие Т-клетки", главные дирижеры иммунитета, не давать другим иммунным клеткам атаковать рак.

Как рассказывает Уайнер, его команда уже несколько лет работает над лечением рассеянного склероза – аутоиммунной болезни, при развитии которой иммунные клетки начинают атаковать нейроны мозга. Ученые надеялись создать антитело, которое бы "научило" эти клетки не нападать на нервную ткань и переключило бы их на реальные угрозы здоровью человека.

Экспериментируя с мышами, биологи заметили, что в мозге у здоровых грызунов было необычно много особых Т-клеток, которые отсутствовали в нервной ткани у мышей с рассеянным склерозом и при этом присутствовали в большом числе в раковых опухолях.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
Ученые раскрыли связь между раком мозга и уровнем сахара в крови

Это открытие натолкнуло Уайнера и его коллег на мысль, что эти клетки, защищающие мозг от атак иммунитета, могут мешать другим клеткам иммунной системы проникать в раковые опухоли. Они проверили эту идею при помощи антител, которые они создали для подавления подобных Т-клеток во время экспериментов на мозге мышей.

Добавив эти антитела в культуры иммунных клеток, ученые обнаружили, что их противораковая активность заметно повысилась за счет блокировки способности Т-клеток вырабатывать те "сигналы паники", молекулы бета-TGF, которые отпугивают лимфоциты, уничтожающие одиночные раковые клетки вне пределов опухоли.

Затем ученые проверили, смогут ли эти антитела способствовать уничтожению опухоли в  теле мышей. Имплантировав несколько культур рака в организм грызунов, ученые ввели в их кровь антитела и проследили за тем, повлияет ли это на рост раковых клеток.

Исследования в лаборатории, архивное фото
© Fotolia / kasto
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Как показал этот эксперимент, антитела действительно заставляли иммунные клетки проникать внутрь опухолей и, благодаря этому, их рост или замедлился, или полностью остановился. Подобная реакция наблюдалась сразу для нескольких типов рака – меланомы, рака прямой кишки и рака мозга. Более того, повторная имплантация опухоли через несколько месяцев после подобного лечения заканчивалась неудачей – организм мышей выработал своеобразный "иммунитет" к раку и активно защищался от него.

Как отмечает Уинер, этим открытием уже заинтересовалась компания Tilos Therapeutics, которая поможет ученым приспособить эти антитела для работы в организме человека и поможет им провести клинические испытания. Этот процесс, по самым скромным оценкам биологов, займет несколько лет, поэтому не стоит ждать, что лекарства от рака на базе таких антител появятся в больницах уже завтра.

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