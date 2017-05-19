Российские космонавты заменят антенну связи МКС

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Космонавт Сергей Рязанский заменит блок остронаправленной антенны системы связи российского сегмента МКС во время одного из очередных выходов в открытый космос, сообщили РИА Новости в пятницу в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"Сергей Рязанский отработал на тренажере "Выход-2" все необходимые задачи по замене блока на остронаправленной антенне. Планируется, что весь выход в открытый космос будет посвящен именно этой операции", — сказал представитель ЦПК.

Он отметил, что выход будет длиться около шести часов. Всего Сергей Рязанский принял участие еще в трех аналогичных тренировках.

"Именно эти целевые задачи отрабатываются на тренажере "Выход-2" впервые", — добавил главный специалист отдела по подготовке к внекорабельной деятельности (ВКД) ЦПК Надир Жамалетдинов.

Сам космонавт назвал выход "мужским", указав на то, что ему придется работать с большим количеством соединительных элементов, которые изначально не были предназначены для работы в открытом космосе.

"Одна из задач тренировок – правильно выбрать инструмент, которым ты будешь работать в открытом космосе. Так как операция уникальная, то и инструменты требуются необычные", — отметил космонавт.

По словам начальника инструкторского отделения подготовки к ВКД Валерия Несмеянова, технология отработки выхода разрабатывалась ЦПК совместно с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия".

В ЦПК также отметили, что "неделей ранее аналогичную тренировку проходил космонавт Александр Мисуркин.

Штанга с остронаправленной антенной бортовой радиотехнической системы "Лира" расположена на заднем шпангоуте агрегатного отсека модуля "Звезда" российского сегмента МКС. "Лира" использует для связи МКС с Землей спутники-ретрансляторы "Луч".