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РИА Наука
РИА Наука

Крупнейшие черные дыры Вселенной подтвердили существование темной энергии

18:1419.05.2017
(обновлено: 18:29 19.05.2017)
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© Фото : (С)Zosia Rostomian, Nic Ross, Springel et al, Virgo Consortium, Max Planck Institute for AstrophysicsСвет далеких квазаров, проходящий через скопления водорода на пути к ЗемлеСвет далеких квазаров, проходящий через скопления водорода на пути к Земле
© Фото : (С)Zosia Rostomian, Nic Ross, Springel et al, Virgo Consortium, Max Planck Institute for Astrophysics

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Карта распределения сверхмассивных черных дыр по Вселенной помогла астрономам доказать, что темная энергия существует и что она заставляет пространство расширяться все быстрее, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Сейчас мы понимаем, как работает гравитация, но некоторые вопросы устройства Вселенной, такие как суть темной энергии, остаются тайной для нас. Мы давно желаем понять, чем она является, и проекты, подобные eBOSS, помогают нам постепенно пополнять наш багаж знаний о природе Вселенной", — заявил Уильям Персиваль (William Percival) из Портсмутского университета (Великобритания).

Темные небеса

Проект BOSS проводится в рамках "большого" Слоановского цифрового обзора неба (SDSS) c середины 2008 года. С его помощью ученые пытаются найти так называемые барионные акустические осцилляции (БАО) — "отголоски" рождения Вселенной в виде акустических волн, из-за движения которых возникли неоднородности в распределении материи, породившие современные галактики и группы галактик.

Компьютерная модель «паутины» Вселенной
© Фото : V.Springel, Max-Planck Institut für Astrophysik, Garching bei München
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Для этого астрономы изучают спектр квазаров, самых древних, ярких и больших черных дыр в центрах далеких галактик, наблюдая за тем, как их свет взаимодействовал с облаками газа в пустотах между нитями "паутины Вселенной" на пути к Земле. Сравнивая различия в том, как поменялся свет в ходе этих путешествий из относительно далеких и близких галактик, ученые отслеживают, с какой скоростью расширялась Вселенная и проверяют, происходил ли этот процесс одинаково в разных ее уголках.

Первые результаты BOSS были опубликованы четыре года назад. Проследив за 60 тысячами черных дыр, самые далекие из которых находились на расстоянии в 11,5 миллиарда световых лет от Земли, ученые не нашли расхождений между современными теоретическими представлениями о свойствах темной энергии и тем, что они наблюдали в спектрах этих квазаров.

Так художник представил себе стокновение сверхмалых частиц
© Fotolia / AbstractUniverse
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С другой стороны, подобные расхождения были недавно найдены в результатах наблюдений за относительно близкими к нам сверхновыми и "парами" далеких квазаров – оказалось, что сегодня Вселенная расширяется неожиданно быстро, гораздо быстрее, чем говорят теория и расчеты на основе наблюдений за микроволновым "эхо" Большого Взрыва при помощи телескопа "Планк".

Космические разночтения

Это заставило многих физиков сомневаться в существовании темной энергии и расширении Вселенной с ускорением. Недавно сторонники и противники "инфляционной теории" вступили в открытый спор на страницах научных журналов и научно-популярных изданий.

К примеру, противники расширения Вселенной назвали эту идею антинаучной, а ее сторонники – обвиняют оппонентов в методологических просчетах. Сразу 33 ведущих космолога мира, в том числе россиянин Андрей Линде, опубликовали на прошлой неделе письмо, отвечающее на критику скептиков.

Звездное небо
© Fotolia / marcel
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Персиваль и его коллеги, в том числе астрофизики из Института ядерных исследований РАН в Москве, подлили масла в огонь, опубликовав новые данные обзора BOSS, в который теперь входит свыше 176 тысяч галактик и их черных дыр, удаленных на расстояние в 13 миллионов световых лет от Земли. Фактически, им удалось построить трехмерную карту галактик и материи между ними в кубе размерами 12 х 12 х 12 миллиардов световых лет.

Новые данные обзора, как рассказывают астрофизики, в целом соответствуют классической модели устройства Вселенной, включающей в себя темную материю и темную энергию. Скорость расширения Вселенной в ней, с другой стороны, ближе к значениям "Планка", чем к данным по сверхновым, что делает разночтения еще более непонятными и интересными.

Скорректированная модель расширения Вселенной с учетом ее «звона»
© H. I. Ringermacher & L. R. Mead
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Дальнейшее увеличение числа квазаров и открытие более далеких объектов, как надеются участники, поможет проверить результаты "Планка" и понять, какая из двух скоростей расширения Вселенной является правильной и насколько в этом процессе участвует темная энергия.

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