Астроном: "звезда пришельцев" KIC 8462852 опять начала загадочно тускнеть

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Загадочная звезда KIC 8462852 в созвездии Лебедя, чье необычное "мигание" указывает на возможное существование сверхразвитой цивилизации инопланетян в ее окрестностях, опять начала тускнеть, сообщает астроном Джейсон Райт из университета Пенсильвании.

"Звезда Табеты опять начала тускнеть. Я призываю всех астрономов, работающих сейчас на телескопах, получить ее спектр и опубликовать его", — пишет ученый в своем микроблоге в сети Twitter.

В середине октября 2015 года Табета Бойяджиан (Tabetha Boyajian) из Йельского университета и ее коллеги рассказали о необычных флуктуациях в яркости звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя, которые могут указывать на присутствие в ее окрестностях так называемой сферы Дайсона, созданной сверхразвитой цивилизацией инопланетян.

Изначально ученые предполагали, что такое "моргание" звезды могло быть вызвано роем комет, закрывших ее свет от наблюдателей на Земле, однако в январе 2016 года американский астроном Брэдли Шефер обнаружил, что яркость KIC 8462852 непостижимым образом упала на 0,16 звездных величины за последний век, что поставило под сомнение эту теорию.

Изначально ряд скептиков пытался отрицать сам факт потускнения KIC 8462852 в краткосрочной и многолетней перспективе, но впоследствии ученые, работающие с телескопом "Кеплер", а также российские астрономы из Пулковской обсерватории, подтвердили то, что яркость этого светила падала в прошлом.

Сегодня яркость KIC 8462852 опять начала падать и на текущий момент, как сообщает сама Бойяджиан, она снизилась на 2% и продолжает падать. Как отмечает Дэвид Киппинг (David Kipping), известный планетолог из университета Колумбии в Нью-Йорке, это первое подобное потускнение с марта 2011 и февраля 2013 года, когда резкие снижения в яркости звезды были зафиксированы телескопом "Кеплер", непрерывно смотревшим на созвездия Лебедя и Лиры на первом этапе своей работы.

Сейчас KIC 8462852 находится за Солнцем для наблюдателей на Земле, из-за чего наблюдения за ней вести крайне сложно. Как надеются ученые, новые данные по ее спектру все же удастся получить, что поможет понять, что заставляет ее тускнеть и действительно ли в ее окрестностях нет сверхразвитой цивилизации инопланетян.