Путин: в Сибирском отделении РАН реализована новая модель организации науки

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам мероприятия, посвящённого 60-летнему юбилею Сибирского отделения РАН, отметив, что в Сибири была реализована качественно новая модель организации науки, соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с юбилеем Сибирского отделения Российской академии наук. Шесть десятилетий назад творческим гением отцов-основателей отделения – М. А. Лаврентьева, С. А. Христиановича, С. Л. Соболева – в Сибири была реализована качественно новая модель организации науки. Её важнейшие принципы – комплексный характер исследований, их тесная связь с подготовкой высококвалифицированных кадров и нацеленность на практическую отдачу", — говорится в телеграмме.

В своем поздравлении президент отметил, что прогрессивный подход, присущий Сибирскому отделению РАН, способствовал становлению на востоке России "мощного научного центра, достижения которого во многом определили эффективное развитие ключевых отраслей отечественной экономики и прежде всего геологоразведки, нефтегазовой промышленности, энергетики, ВПК".

"Отрадно, что сегодня вы достойно продолжаете славные традиции предшественников, своим созидательным трудом содействуете укреплению огромного потенциала крупнейшего регионального отделения РАН и российской науки в целом", — подчеркнул Путин.

Он пожелал участникам торжественного мероприятия успехов и всего самого доброго.