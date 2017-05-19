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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы: Титан оказался больше похожим на Марс, а не на Землю

13:5019.05.2017
01300
© NASA / CICLOPSТак художник представил себе облака на ТитанеТак художник представил себе облака на Титане
© NASA / CICLOPS

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Отсутствие видимых следов тектоники на поверхности Титана не позволяет считать эту луну Сатурна ближайшим аналогом Земли, и сближает ее с Марсом, где геологические процессы затухли в далеком прошлом, заявляют планетологи в статье, опубликованной в журнале Science.

"Удивительно, что в Солнечной системе существует сразу три мира, где реки были главными скульпторами ландшафта или в прошлом, или даже сегодня. У нас появилась уникальная возможность изучить на примере этих рек то, как отличались истории этих миров", — рассказал Тэйлор Перрон (Taylor Perron) из Массачусетского технологического института (США).

Титан, как объясняют ученые, во многом очень похож на Землю – на нем идут дожди, присутствует эрозия почвы, и протекают некие геологические процессы в его недрах, вызванные приливными силами и гравитационным взаимодействием с Сатурном. На Титане существуют времена года, а его погодные процессы почти столь же сложны, как и их аналоги на Земле.

Карта Титана
© NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/USGS
Астрономы НАСА нашли самую высокую гору на Титане

Отличия заключаются в "начинке" недр и атмосферы Титана – капли его дождей состоят из метана, поверхность покрыта льдом и снегом из углеводородов, а роль горячей мантии играет не расплавленные породы, а предположительный теплый океан, существующий в недрах этой сатурнианской луны.

Перрон и его коллеги заявляют, что на самом деле Титан представляет собой аналог юного Марса, а не Земли, изучив устройство русел его рек, питающих крупные озера и "моря" на северном полюсе луны Сатурна.

Русла рек на Земле и характер их течения по поверхности планеты часто меняется не только из-за резких перемен климата, оползней и других "быстрых" изменений ландшафта, но и под действием медленных геологических процессов – в результате формирования гор, движение тектонических  плит и повышений или понижения высоты равнин  и других низменных участков местности.

Изображение ледяного облака в южной полярной области Титана
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Ученые НАСА впервые увидели, как наступила зима на Титане

В результате этого реки часто текут в "неправильном" направлении, двигаясь не по максимально крутому склону сверху вниз, а случайным образом, а иногда даже снизу вверх, "прогрызая" себе путь через горы и крутые склоны. Подобные следы тектонической активности не встречаются на Марсе, что означает, что поверхность красной планеты оставалась практически неизменной на всем протяжении того времени, когда на ней существовали реки.

Руководствуясь этой идеей, планетологи  попытались выяснить, был ли ближе Титан в этом отношении к Земле или к Марсу, проанализировав фотографии его рек, полученные зондом "Кассини" во время его сближений с луной Сатурна.

Оказалось, что Титан был больше похож на Марс – все реки на его поверхности текут сверху вниз по самому оптимальному пути, что указывает на отсутствие тектонических процессов в недрах Титана. Это не отменяет того, что его недра могут быть геологически активными, но говорит  о том, что на Титане отсутствуют тектонические плиты и движущиеся "континенты", аналогичные тем,  которые есть на Земле.

Последняя фотография Титана, полученная Кассини перед смертью
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
"Кассини" передал на Землю последние фотографии Титана

"Миссия "Кассини" завершается в сентябре этого года, и новые фотографии Титана, полученные его камерами, мы уже никогда не увидим. Поэтому любые возможности дополнить наши представления об облике этой планеты, помимо наблюдений при помощи телескопов и изучения старых снимков "Кассини", помогут нам подготовиться к отправке новых зондов к Титану", —  заключает Перрон.

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