Британские ученые назвали Instagram самой опасной для здоровья соцсетью

ЛОНДОН, 19 мая — РИА Новости. Британские ученые назвали Instagram самой опасной для здоровья социальной сетью, следует из доклада Королевского общества общественного здоровья RSPH и Движения за здоровье молодежи, опубликованного в пятницу.

В ходе исследования вреда, наносимого социальными сетями молодым людям, было опрошено 1 тысяча 479 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Молодых людей спрашивали об их любимых социальных сетях и о том, что они думают о последствиях пользования ими. Каждую сеть респонденту предлагалось оценить по ряду ключевых слов: "одиночество", "депрессия", "тревога", "издевательство", "создание внешнего имиджа", в общей сложности каждому респонденту было задано 14 вопросов.

В рамках исследования были проанализированы следующие соцсети: YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter. Из этого списка самым позитивным имиджем может похвастаться YouTube — эта сеть имеет "наиболее позитивное воздействие" на молодые головы. Далее следуют Twitter и Facebook, Snapchat и Instagram получили меньше всего положительных отзывов пользователей.

Авторы исследования указывают, что 91% молодежи в возрасте от 16 до 24 лет пользуются социальными сетями в интернете.

"Социальные сети с точки зрения привыкания более опасные, чем сигареты и алкоголь. Уровень тревоги и депрессии среди молодежи за последние 25 лет вырос на 70%. Социальные сети связывают с ростом уровня тревоги, депрессии и нарушений сна", — отмечается в докладе.