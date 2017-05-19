Ученые открыли бабочек, самки и самцы которых видят мир по-разному

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Бабочки-геликонии обладают уникальной системы зрения, работающей совершенно по-разному в организме самцов и самок, причины чего пока не ясны, заявляют генетики в статье, опубликованной в журнале Molecular Biology & Evolution.

"Мы только сейчас начинаем понимать, что самцы и самки геликоний могут видеть мир совершенно другими глазами. То, какие цвета предпочитают опылители, очень сильно влияет на эволюцию цветов — насекомые просто не будут посещать те соцветия, чей цвет им не нравится. Поэтому их окраска может меняться вместе с предпочтениями насекомых. Теперь выясняется, что на них могут влиять и половые различия в зрении бабочек", — заявила Адриана Бриско (Adriana Briscoe) из университета Калифорнии в Ирвине (США).

В последние годы ученые активно изучают то, как "общаются " цветковые растения и их опылители – бабочки, пчелы и другие насекомые. Изучение принципов их "диалога", как сегодня считают биологи, поможет нам понять, как возникли современные растения и найти способы спасения пчел и других критически важных насекомых от вымирания, которое им угрожает из-за изменения климата, а также распространения вирусов и паразитов клещами Varroa.

Эти исследования уже привели к нескольким необычным и интересным результатам. К примеру, в прошлом году ученые обнаружили, что пчелы умеют "видеть" электрические поля и пользуются этим для оценки качества нектара в цветах, а некоторые цветы научились обманывать насекомых, приманивая плотоядных мушек запахом умирающей пчелы.

Бриско и ее коллеги открыли еще одну необычную черту взаимоотношений насекомых и растений, изучая геномы бабочек-геликоний вида Heliconius erato. Эти насекомые, как рассказывают ученые, живут в тропиках Южной Америки и их можно легко заметить по яркой черно-красной окраске их крыльев, и необычным "шипастым" гусеницам. Их взрослые особи живут необычно долго, несколько месяцев, что делает их особенно ценными опылителями.

Эти бабочки, с точки зрения генетики, являются обладателями уникального "ноу-хау" для мира животных – в их глазах содержится не один, а два типа светочувствительных рецепторов, при помощи которых они видят лучи ультрафиолета. Подобное умение, как считали эволюционисты, играет важную роль в жизни бабочек и их общении друг с другом, так как их крылья покрыты необычным пигментом, который можно увидеть только в ультрафиолете.

Как оказалось, не все так просто – пытаясь понять, как возникли эти гены, ученые обнаружили, что их работа различается в организме самок и самцов. У самцов, по пока не понятным причинам, ген UV1, отвечающий за распознавание "мягкого" ультрафиолета, не работает вообще, из-за чего их зрение должно кардинальным образом отличаться от того, как видят мир самки. Фактически, как отмечают ученые, это первый пример того, как различия между полами могут отражаться на зрении самцов и самок.

Почему это так, ученые пока не знают, но они предполагают, что причины этого кроются в особенностях полового поведения этих бабочек. Отсутствие гена UV1, "общего" для всех геликоний, может помогать самцам отличать самок своего вида от родственных им бабочек, часто маскирующихся под Heliconius erato, ориентируясь на ультрафиолетовое свечение пигмента их крыльев, "невидимое" для глаз других бабочек.

Подобные различия, как считают ученые, могут быть характерны и для других бабочек и прочих опылителей. Их, по мнению Бриско и ее коллег, следует учитывать при реализации различных экологических мер по разведению опылителей и их спасению в дикой природе.