«Невидимки» в космосе: кто нарушает правила космического движения?

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости, Анна Урманцева. Первый спутник был запущен на геостационарную орбиту в 1964–ом году. И вот, не прошло и полвека, как эта орбита уже полностью поделена между странами, как парковка перед очень успешным торговым центром. Действительно, основные деньги "крутятся" на геостационарной орбите, то есть, на расстоянии 35786 км от Земли. Все дело в том, что именно на этой орбите спутник обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг оси, — то есть "висит" в небе неподвижно.

© Иллюстрация РИА Новости Научная картинка: геостационарная орбита с точным расположением объектов © Иллюстрация РИА Новости Научная картинка: геостационарная орбита с точным расположением объектов

Это удобно использовать для спутниковой связи: единожды сориентированная антенна всегда будет направлена на выбранный спутник. Там он будет парить пока не подойдёт к концу бортовой запас топлива, а потом, — по правилам должен быть уведен с геостационара и захоронен чуть выше. У каждой страны есть свой участок геостационара, который можно продать или сдать в аренду. Поэтому не нужно удивляться, что на участке Замбии может оказаться, допустим, французский спутник. За международное распределение орбитально-частотного ресурса отвечает МСЭ, — Международный союз электросвязи. Для каждой системы геостационарных спутников выделен небольшой участок дуги геостационарной орбиты. Сейчас на орбите вращаются 503 работающих спутника и 1500 объектов, которые подходят под определение "космический мусор".

Разные зоны "орбитальной коммуналки" по-разному заселены.

© Иллюстрация РИА Новости Распределение участков геостационарной орбиты по странам © Иллюстрация РИА Новости Распределение участков геостационарной орбиты по странам

Есть зоны с большой плотностью "спутникового населения", например, сегмент космической супердержавы, под названием Люксембург, — страны, которая успешно живет космическим бизнесом. Естественно, как это бывает в местах, где пересекаются интересы многих стран, — на геостационаре действуют специально разработанные международные правила.

© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Геостационарная орбита: распределение по странам © Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Геостационарная орбита: распределение по странам

Там есть "страны – отличницы", которые всегда по правилам используют частоты и утилизируют выведенные из строя спутники, а есть страны, живущие только по своим "космическим понятиям". Так существует особая когорта геостационарных спутников, которые не соблюдают рекомендации международного союза электросвязи. Как пояснил РИА Наука источник, участвующий в проекте по поисковым наблюдениям космического пространства: так ведут себя американские военные спутники — инспекторы или спутники радио-технической разведки. Эти спутники могут сближаться с любыми другими для того, чтобы получить понимание истинной цели нахождения того или иного прибора на орбите.

Источник, участвующий в проекте по поисковым наблюдениям космического пространства поясняет:

"Эти космические аппараты стараются быть "невидимками". Опасна ситуация возникает тогда, когда этот спутник-шпион выходит из строя и начинает дрейфовать в направлении других – работающих спутников. Такие случаи реально были. Но сложность в том, что сейчас единственным источником информации из космоса являются те же американцы. А они оттуда аккуратно вынимают информацию про спутники-шпионы. То есть, другие спутники не знают, что с ними сближается вышедший из строя "невидимка".

Среди американских геостационарных шпионов, утверждает источник, есть как минимум два, которые занимаются прямым прослушиванием. Они пытаются встроиться между Землей и передающей станцией для того, чтобы поймать радиоканал, направленный на Землю. Несмотря на то, что информация обычно шифруется, даже исследование активности этого трафика, — то есть, на каких частотах больше сигналов, на каких — меньше, — позволяет делать определенные выводы.

Что касается охраны собственной группировки, — американцы уже почти открыто говорят о том, что рядом со своими спутниками могут размещаться спутники — охранники, которые при приближении вражеского космического аппарата могут предпринять какие-то активные действия, — например, взорвать чужой космический аппарат.Хотя, для того, чтобы вывести из строя спутник в космосе можно вообще ничего не взрывать, а просто выпустить металлический шарик, который, при точном попадании, выведет все системы из строя. Кроме того, можно просто выпустить облако плазмы или выпустить какую-то дробь. Впрочем, — это все фантазии! Единственный случай использования оружия в космосе был скрыт советскими властями. Лишь после развала СССР российские источники признали факт осуществления стрельб на орбите. Они произошли 24 января 1974 года на борту космической станции "Салют-3" незадолго до её схода с орбиты. Стреляли пушкой Нудельмана. С тех пор в космосе не стреляют, а просто наблюдают.Как пояснил РИА Наука источник, близкий к поисковым наблюдениям с помощью сети телескопов:

"До сих пор американцами используются спутники-шпионы, запущенные в конце 80-ых годов, которые продолжают маневрировать. Даже пошла шутка, что, наверное, это бак с топливом, к которому приделана антенна. Действительно, у них есть средства, для того, чтобы вывести на геостационар очень тяжелые спутники, массой 5-6 тонн. И антенны у этих спутников могут достигать десятков метров".

В этих спутниках используется долгохранимое топливо — гидразин, — это тяжелое соединение, которое не разлагается. Поэтому они могут работать десятилетиями. Для того, чтобы спутники оставались "невидимками" для всех, как считает источник, — используются методы управления оптической видимостью.

Существуют некоторые признаки, по которым наблюдается ослабление яркости американских аппаратов при подлете в зону видимости российскими телескопами. Скорее всего, они разворачивают ребром солнечные панели, чтобы они не отражали, а может, используют какие-то других технологии для создания невидимости. Так же, всё маневрирование обычно проводится в условиях полнолуния, когда аппараты хуже видны.Впрочем, довольно сложно остаться незамеченными в космосе при активной работе той сети телескопов, которая была развернута учеными многих стран. Кроме того, существуют "профессиональные любители" астрономии, которые, в частности, наблюдают и за спутниками. Некоторые такие "любители" могут предсказать даже в какой день недели произойдет тот или иной маневр.