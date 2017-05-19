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РИА Наука
РИА Наука

"Хаббл" нашел луну у крупнейшей безымянной планеты Солнечной системы

11:0719.05.2017
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© Фото : NASA, ESA, C. Kiss (Konkoly Observatory), and J. Stansberry (STScI)Карликовая планета 2007 OR10 имеет луну, выяснили ученыеКарликовая планета 2007 OR10 имеет луну, выяснили ученые
© Фото : NASA, ESA, C. Kiss (Konkoly Observatory), and J. Stansberry (STScI)

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Карликовая планета 2007 OR10, третий по размерам  объект пояса Койпера после Плутона и Эриды, вращается вокруг Солнца не одна, а в компании небольшой луны диаметром в 250-350 километров, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

"Открытие спутников у всех известных больших карликовых планет, кроме Седны, говорит о том, что во времена рождения этих небесных тел столкновения между "зародышами" планет происходили гораздо чаще, чем мы считали. Это меняет наши представления о формировании Солнечной системы и ограничивает возможные сценарии ее рождения", — рассказывает Чаба Кишш (Csaba Kiss) из обсерватории Конкоя (Венгрия).

Карликовая планета 2007 OR10 была открыта в 2007 году известными планетологами Мэган Швомб и Майклом Брауном, и с тех пор она достаточно долгое время вызывала споры среди ученых из-за необычного красного цвета ее поверхности, объяснить который астрономы не могли.

Так художник представил себе Марс в далеком прошлом, до смещения его оси
© Фото : Didier Florentz
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Только в прошлом году Кишш и его коллеги нашли объяснение этой аномалии, обнаружив, что размеры и масса 2007 OR10 сильно недооценивались. Оказалось, что она является третьей по размером карликовой планетой Солнечной системы после Плутона и Эриды с диаметром в примерно 1535 километров и массой, сопоставимой с плутонианской. 2007 OR10 окрашена в красный цвет по тем же причинам, что и Плутон – ее поверхность покрыта  "снегом" из ароматических углеводородов, возникших в результате разложения этана и метана под действием лучей Солнца.

Научная команда Кишша раскрыла еще одну интересную деталь в жизни этой "сестры Плутона" фактически случайно, изучая фотографии карликовых планет, полученные недавно при помощи телескопа "Кеплер", периодически заглядывающего внутрь Солнечной системы.

© Фото : NASA, ESA, C. Kiss (Konkoly Observatory), and J. Stansberry (STScI)Карликовая планета 2007 OR10 имеет луну, выяснили ученые
© Фото : NASA, ESA, C. Kiss (Konkoly Observatory), and J. Stansberry (STScI)
Карликовая планета 2007 OR10 имеет луну, выяснили ученые

Эти снимки, как рассказывают ученые, позволяют очень точно измерять продолжительность суток на планетах, ориентируясь на флуктуации в их яркости. Эти замеры для 2007 OR10 указали на неожиданную вещь – данная планета совершала один оборот вокруг оси за примерно 45 часов, а не 20-24 часа, как остальные объекты пояса Койпера.

Низкую скорость вращения 2007 OR10, по словам Кишша, можно объяснить одной простой вещью —  у нее есть спутник, гравитационные взаимодействия с которым заставили планету вращаться медленнее. Нечто похожее произошло с Землей во время формирования Луны, когда она, как сегодня считают ученые, "лежала на боку" и вращалась в несколько раз быстрее, чем сегодня.

Размеры крупнейших карликовых планет Солнечной системы
© Фото : Konkoly Observatory/András Pál, Hungarian Astronomical Association/Iván Éder, NASA/JHUAPL/SwRI
Астрономы НАСА нашли крупнейшую "безымянную" планету Солнечной системы

Руководствуясь этой идеей, астрономы проанализировали архивные фотографии 2007 OR10, полученные "Хабблом" и "Спитцером" за последние 10 лет. К их большому удивлению, им очень быстро удалось найти луну 2007 OR10, которую можно легко увидеть на сразу нескольких снимках с "Хаббла", полученных в 2009 и 2010 годах.

Как и луны Плутона, Макемаке и Эриды, спутница 2007 OR10, пока не имеющая названия, обладает достаточно внушительными размерами по сравнению со своей "большой сестрой" – ее диаметр составляет 250-350 километров, что всего в 5-6 раз меньше чем поперечник самой карликовой планеты.

Так художник представил себе Макемаке и ее луну
© NASA / ESA, and A. Parker (Southwest Research Institute)
"Хаббл" обнаружил луну у карликовой планеты Макемаке

Расчеты ученых показывают, что она совершает один оборот вокруг 2007 OR10 за примерно 35 или 100 дней, и вероятно всегда "смотрит" на поверхность карликовой планеты одной стороной, как земная Луна. Дальнейшие наблюдения за ней, как надеются авторы статьи, помогут понять, из чего она состоит, как она могла образоваться и почему все крупные объекты пояса Койпера, чей диаметр превышает тысячу километров, обладают достаточно крупными лунами.

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