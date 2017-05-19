В России разработали прибор для работы беспилотников на сверхмалых высотах

КРАСНОЯРСК, 19 мая — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета разработали прибор, который позволяет беспилотным летательным аппаратам работать на сверхмалой высоте, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

По информации разработчиков, существующие барометрические приборы не позволяют получать точные данные о высоте полета. Операторам приходится дистанционно управлять аппаратом. Разработка красноярцев позволяет совершать полеты и приземления беспилотника в автоматическом режиме на малой высоте. Применение прибора позволит значительно повысить качество аэрофотосьемки, повысить эффективность геологоразведки.

"Молодые ученые Сибирского федерального университета разработали радиовысотомер для беспилотных летательных аппаратов, который позволит производить полеты на предельно малой высоте — до 10 метров", — говорится в сообщении.

В данный момент разработчики заключили соглашение с научно-производственным предприятием "АВАКС-ГеоСервис", на базе которого будет создан опытно-технический образец, а также проведены необходимые испытания оборудования. По завершению работ ученые планируют презентовать прибор инвесторам и компаниям, занимающимся разработкой беспилотных летательных аппаратов.