В Москве нашли деревянную мостовую XVII-XVIII веков

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Московские археологи нашли деревянную мостовую XVII-XVIII веков во время наблюдения за ремонтом водопровода на Большой Лубянке, сообщается на сайте столичной мэрии.

"На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII-XVIII веков. Бревна находились под слоем грунта на глубине одного-двух метров. Поверх деревянной мостовой ученые увидели мощение более позднего периода: булыжники XIX — начала XX века", — говорится в сообщении.

Также археологи обнаружили десятки артефактов, подтверждающие, что на этом месте сотни лет назад было плотное движение. Были найдены подковы, обувные набойки, медные монеты, гвозди и керамика.

Во время прокладки канализации вдоль Старой Площади были обнаружены следы засыпанных оборонительных рвов, которые были выкопаны при строительстве Китайгородской стены в XVI веке.

Мостовую и оборонительный ров опишут, отметят на археологической карте столицы и вновь засыплют грунтом. Мелкие артефакты могут быть переданы в фонды музеев и пополнить коллекцию выставки находок программы "Моя улица".