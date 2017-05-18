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РИА Наука
РИА Наука

Зубы древних людей расскажут ученым, жили ли наши предки в пещерах

20:0918.05.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаНедостаток витамина D, отражающийся в зубах, поможет ученым раскрыть пути миграций древних людейНедостаток витамина D, отражающийся в зубах, поможет ученым раскрыть пути миграций древних людей
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Канадские антропологи раскрыли необычную связь между структурой зубов, витамином D и Солнцем, которая позволяет достаточно точно определять то, где жили предки людей и древние народы и куда они могли мигрировать, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Anthropology.

"Это восхитительное открытие, так как теперь у нас есть надежный способ найти ответы на целый ряд фундаментальных вопросов, касающихся ранней истории человечества и того, в каких условиях жили наши предки. Кроме того, оно подчеркивает ту важную роль, которую витамин D играет в жизни современных людей", — заявила Меган Брикли (Megan Brickley) из университета Макмастера в Гамильтоне (Карнада).

Представители нашего рода до самого недавнего времени обитали исключительно в теплой и солнечной Африке, и только недавно, около 80-100 тысяч лет назад, начали колонизировать Европу, Азию и Новый Свет. Как показывают последние генетические исследования, эти миграции заметным образом меняли облик этих людей, заставив их приспособиться к недостатку света, холодному климату и другим суровым климатическим условиям Севера.

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Один из самых интересных вопросов, касающихся этой адаптации Homo sapiens к обитанию за пределами Африки, касается того, как наши предки приспособились жить в условиях хронического недостатка витамина D.

Его молекулы производятся клетками кожи при ее освещении солнечными лучами и играют важную роль в росте костей. Ученых давно интересует то, какие проблемы могли испытывать наши темнокожие предки, впервые попавшие на "темный" Север, и страдали ли они от них в принципе, учитывая, что они проводили большую часть времени под открытым небом.

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© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014
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Узнать это достаточно сложно, так как небольшие размеры костей и их деформация не всегда являются однозначным свидетельством того, что их обладатель был рахитиком из-за недостатка витамина D, а не плохого доступа к пище или каких-то генетических болезней. Более того, многие ученые считают, что люди страдали от недостатка витамина D всегда, еще до исхода из Африки, и только после возникновения цивилизации эта проблема была в целом решена.

Брикли и ее коллеги нашли остроумный способ проверки этого, изучив структуру зубов людей, страдающих от рахита. Ученые обратили внимание на то, что недостаток витамина D влияет не только на рост костей, но и на то, как быстро растут слои дентина внутри зубов человека. Зубы рахитиков, как отмечают антропологи, содержат в себе множество темных точек, связанных с нарушениями в круговороте витамина D в организме, и по этим дефектам можно легко проследить, где жил обладатель зубов и как он мигрировал в детстве, когда его зубы растут.

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© РИА Новости
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Изучив срезы зубов древних людей, живших в Греции примерно пять тысяч лет назад и во времена античности, а также в Канаде во времена владычества Англии, ученые сопоставили количество аномалий в их дентине с тем, насколько были деформированы их кости.

Как показало это сравнение, различия в  числе темных точек внутри зубной ткани действительно были связаны с недостатком витамина D. Это позволяет использовать данную методику для анализа зубов более древних людей и наших ближайших "кузенов", таких как неандертальцы или денисовцы, и изучения того, в каких условиях они жили и как они приспосабливались к жизни на Севере, и проверки той картины эволюции, которую нам рисуют исследования их "воскрешенной" ДНК.

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