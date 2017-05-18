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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые раскрыли секреты белкового "носа" бактерий

21:1018.05.2017
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© Фото : МФТИВалентин Борщевский, Иван Гущин и Павел Буслаев, сотрудники Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний в МФТИВалентин Борщевский, Иван Гущин и Павел Буслаев, сотрудники Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний в МФТИ
© Фото : МФТИ

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Химики и биологи из МФТИ и стран Европы раскрыли секрет устройства белка, которые микробы используют для передачи информации о состоянии окружающей среды, что позволит создать "вечные" антибиотики, отпугивающие микробов, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"В этой работе мы выяснили, как сигнал из внешней среды может передаваться на сотни ангстрем внутрь бактерий и архей, а также грибов и растений. Когда мы полностью поймем механизмы его передачи, мы сможем в будущем научиться манипулировать такими клетками, и ослаблять или нейтрализовать вредные эффекты патогенных микроорганизмов", — поясняет Иван Гущин из Московского Физтеха в Долгопрудном.

Сложные белковые молекулы состоят из нескольких тысяч аминокислот, чьи цепочки часто бывают закручены  в сложную форму благодаря взаимодействиям между отдельными "звеньями" этих пептидных цепей. Пока биологи не до конца раскрыли законы, по которым белки принимают определенную форму, и которые позволяют определять форму молекулы по ее формуле.

Структура клеточного рецептора, изученного учеными из МФТИ
© Фото : пресс-служба МФТИ
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Поэтому структуру отдельных белков ученым приходится определять "вручную" – или используя компьютерные симуляции, или же замораживая отдельные молекулы белков при помощи жидкого азота и гелия и "просвечивая" их при помощи сверхмощных рентгеновских лазеров и ускорителей частиц.

Проблема часто заключается в том, что многие белки живут и работают не в "одиночестве", а внутри клеточных мембран или в комбинации с другими белками, взаимодействуя с окружающей средой. Заморозка и "рентген" таких белков – очень сложное и почти невозможное занятие, на реализацию которого часто уходят месяцы, если не годы.

© Иван Гущин / МФТИМеханизм работы белка NARQ, передающего сигналы из внешней среды внутрь бактерий
© Иван Гущин / МФТИ
Механизм работы белка NARQ, передающего сигналы из внешней среды внутрь бактерий

Гущин и его коллеги совершили большой прорыв в понимании работы одной из ключевых систем транспортировки "информации" из внешней среды внутрь клеток, получив рентгеновские фотографии белка NarQ, содержащегося в клеточной стенке кишечной палочки и измеряющего уровень соединений азота в окружающей среде.

Схема заморозки белка перед его изучением
© Фото : пресс-служба МФТИ
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Для изучения его структуры российские ученые и их зарубежные коллеги пошли на хитрость – они внесли в структуру NarQ точечную мутацию, которая лишила его возможности захватывать соединения азотистой и азотной кислоты, но при этом не поменяла его структуры. Это позволило химикам увидеть то, как выглядит NarQ в "открытом" состоянии и понять, как он работает, сравнив фотографию замороженной мутантной молекулы NarQ с белком, захватившим ион NO2 или NO3.

Понимание того, как двигаются разные части этого белка во время передачи сигнала, поможет ученым создать вещества, которые будут заставлять болезнетворных микробов думать, что они находятся в исключительно неблагоприятной среде. Это не убьет бактерий, но заставит их впасть в своеобразную "спячку", что сделает их безопасной для организма, и при этом не будет способствовать развитию "супербактерий".

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