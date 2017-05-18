Научная дипломатия: как Россия и Британия планируют жить в "новом мире"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Научная дипломатия поможет России и Британии снизить политическую напряженность и позволит вместе подготовиться к жизни в "новом мире" технологий, больших данных и инноваций, заявили российские и британские ученые на круглом столе в МГИМО.

"Когда-то Черчилль писал, что штаб всегда готовится к прошлой войне. Этим отличаются не только военные, но и другие ведомства, и мне кажется, что наука дает нам возможность готовиться не к войне прошлого, а к миру будущего. Прошлый мир, в котором мы жили, был неплохим, но он уже закончился и мы должны думать о том, что нас ждет в будущем. Наука и образование позволяют меньше говорить о "красных линиях" и больше думать об общих возможностях и борьбе с глобальными вызовами", — заявил Андрей Фурсенко, помощник президента России и бывший министр образования.

Сегодня в МГИМО прошел первый круглый стол по развитию научной дипломатии между Россией и Великобританией, организованный Российским фондом фундаментальных исследований и британским Королевским обществом, старейшей научной организации Британии и всей Европы в целом. В работе этого круглого стола принимали участие представители внешнеполитических ведомств Британии и РФ, чиновники, а также ведущие ученые из Российской академии наук и британских исследовательских учреждений.

Научные линии связи

Целью этого круглого стола, как пояснил академик Анатолий Торкунов, ректор МГИМО и историк-международник, было установление и укрепление "вторичных" линий связи между Британией и Россией в условиях, когда работа "первичных" политических каналов была ослаблена из-за резкого ухудшения отношений между Лондоном и Москвой.

Как отметил Торкунов, научная дипломатия между Россией и Британией начала развиваться уже более ста лет назад, когда Британию посетила крупная делегация российских правоведов, пять из которых стали первыми русскими докторами наук, защитившимися в Кембридже. Как считает декан МГИМО, ситуация в мире сегодня требует продолжения этих начинаний и визит британских ученых и дипломатов только подтверждает важность научной дипломатии.

С ним согласен сэр Мартин Полякофф, глава британской делегации и профессор химии из университета Ноттингема. Он надеется, что совместные усилия российских и британских ученых приведут к улучшению отношений между странами, появлению новых совместных исследовательских проектов и позволят России и Британии совместно решать важнейшие глобальные проблемы, такие как появление супербактерий, борьба с глобальным потеплением и неэффективным использованием пищевых и минеральных ресурсов Земли.

"Что такое научная дипломатия? Сейчас мы рассматриваем ее с трех углов – наука в дипломатии, дипломатия для науки и наука для дипломатии. Это отражает то, какую роль ученые играют в взаимодействиях государств. Суть всех этих трех феноменов остается общей – непосредственное участие людей с научным мировоззрением в исправлении несовершенства мира с опорой на научные знания", — объясняет Торкунов.

Наука как противоядие от идеологии

Современные глобальные проблемы, будь то изменение климата, недостаток питьевой воды или распространение новых болезней, можно решить только с применением научных знаний. Традиционная дипломатия, по словам ректора МГИМО, уже давно не может работать без опоры на науку, и в ведущих державах мира академическое сообщество тесно связано с политическими и бизнес-кругами.

"Главным плюсом ученых является их иммунитет к идеологии. Люди науки по роду своей деятельности не озабочены необходимостью упрощать, и при переходе в сферу госуправления или в МИД, они еще долго сохраняют эту способность. Это особенно важно сегодня, когда идеологии деградировали до формата, который сейчас любят называть словом "постправда", и почти утратили связь с реальным миром. В мире "постправды" эмоции замещают факты, фейки заменяют новости, задавая тон конструированию альтернативной реальности", — продолжает академик.

С ним согласен Игорь Неверов, глава Второго Европейского департамента МИД. Дипломатия, основанная на научном анализе и реальных фактах, по его мнению, является пока единственным способом противостоять дальнейшей идеологизации международных отношений и принятию поспешных и ошибочных решений на базе эмоций и непроверенной информации.

Научная дипломатия, как отмечает Торкунов, помогает бороться с этими трендами и улучшать отношения между государствами благодаря тому, что она позволяет историкам и другим ученым из разных государств вырабатывать единые и непротиворечивые представления о важных исторических событиях.

К примеру, недавно российские и польские историки закончили масштабную работу по совместному изучению истории 1930 годов, в том числе и событий в Катыни. Публикация итогов этих исследований, по мнению ректора МГИМО, помогла снизить остроту этого вопроса в политических отношениях между странами за счет того, что такие фундаментальные труды не оставляют места для спекуляций пропагандистов и политических конъюнктурщиков. Сейчас российские востоковеды, по словам Торкунова, принимают участие в сирийском урегулировании.

Ростки космического сотрудничества

Сотрудничество между российскими и британскими учеными, как рассказал РИА "Новости" академик Лев Зеленый, один из участников круглого стола и директор Института космических исследований РАН в Москве, не будет ограничиваться историей, и будет проходить во всех сферах научной деятельности.

ИКИ РАН, по словам Зеленого, будет сотрудничать с Британией по трем направлениям – в изучении и наблюдениями за космической погодой, в анализе больших данных для предсказания обычной погоды и солнечных вспышек, и в исследовании Марса в рамках проекта "ЭкзоМарс".

"На марсоходе "Экзомарса" будет установлена мачта, на которой будут крепиться два прибора – российский спектрометр ISEM, разрабатываемый в нашем институте группой Олега Кораблева для изучения химического состава пород, и камера PanCam, создаваемая командой Эндрю Коатса в университетском колледже Лондона. Они будут работать в тандеме – камера будет "наводить" ISEM на цели, а он будет измерять их спектры", — пояснил академик.

По его словам, российские и британские ученые к тому же совместно разрабатывают масс-спектрометр марсохода - важный научный прибор, который позволит российско-европейскому роверу изучать состав атмосферы Марса и частиц пыли в его воздухе. Это устройство будет изготовлено в России с учетом опыта британских ученых, долгое время занимавшихся подобными исследованиями.

Многие участники этих проектов, как отметил ученый, являются выходцами из России или российскими гражданами, работающими в британских научных организациях, что поможет быстро найти язык и установить связи. Кроме того, ИКИ надеется, что британские ученые примут участие в российских проектах по исследованию Луны, которые российские планетологи планируют провести в ближайшем будущем.



