Китай первым смог успешно добыть "горючий лед" с морского дна

ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайские нефтяники первыми в мире добились успеха в добыче так называемого "горючего льда", или гидрата природного газа, говорится в заявлении на сайте Народного правительства КНР.
Также отмечается, что после 20 лет непрекращающихся исследований, геологической разведки, развития соответствующих технологий, создания специального оборудования, Китай наконец смог добиться этого "исторического прорыва".
Телеканал CCTV в свою очередь сообщил, что образцы "горючего льда" подняли с глубины 1266 метров в районе Южно-Китайского моря в 285 километрах от Гонконга. В период с 10 мая китайские нефтяники добыли 120 тысяч кубометров "горючего льда", он содержит 99,5% метана.