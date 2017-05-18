Китай первым смог успешно добыть "горючий лед" с морского дна

ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайские нефтяники первыми в мире добились успеха в добыче так называемого "горючего льда", или гидрата природного газа, говорится в заявлении на сайте Народного правительства КНР.

"Гидрат природного газа является богатейшим и эффективным альтернативным источником энергии, в будущем он может сыграть стратегическую роль в развитии энергетики во всем мире", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что после 20 лет непрекращающихся исследований, геологической разведки, развития соответствующих технологий, создания специального оборудования, Китай наконец смог добиться этого "исторического прорыва".

Телеканал CCTV в свою очередь сообщил, что образцы "горючего льда" подняли с глубины 1266 метров в районе Южно-Китайского моря в 285 километрах от Гонконга. В период с 10 мая китайские нефтяники добыли 120 тысяч кубометров "горючего льда", он содержит 99,5% метана.