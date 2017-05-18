Ракета-носитель "Союз" успешно стартовала с космодрома Куру

ПАРИЖ, 18 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Ракета-носитель "Союз-СТ-А", пуск которой с космодрома Куру во Французской Гвиане был отложен из-за забастовок, успешно стартовала в четверг.

Старт состоялся в 08.54 по времени Куру (14.54 мск).

Задачей этого запуска является выведение на орбиту спутника SES-15., который предназначается для работы в странах Северной и Латинской Америки, а также Карибского бассейна.

Отделение спутника от ракеты по плану должно произойти через 5 часов и 18 минут после старта.

Изначально запуск ракеты был запланирован на 4 апреля, однако масштабные социальные протесты, охватившие Французскую Гвиану и длившиеся несколько недель, привели к приостановке полетной деятельности на космодроме. В результате переговоров между протестующими и властями было подписано соглашение, предусматривающее выделение дополнительно 2,1 миллиарда евро на социально-экономическое развитие региона.

Проект "Союз" в Гвианском космическом центре реализуется на основе межправительственного соглашения между Россией и Францией, подписанного в ноябре 2003 года. Роскосмос отвечает за выполнение программы с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями ракетно-космической отрасли, задействованными в программе (ФГУП "ЦЭНКИ", ОАО "РКЦ "Прогресс", НПО имени С. А. Лавочкина).