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РИА Наука
РИА Наука

Медики уличили бабушек в пагубном влиянии на здоровье их внуков

12:5318.05.2017
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© Fotolia / RuslanshugМальчик с избыточным весомМальчик с избыточным весом
© Fotolia / Ruslanshug

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Наблюдения за семьями внутренних мигрантов в крупных городах Китая помогли ученым подтвердить, что бабушки негативно влияют на здоровье их внуков и внучек, в буквальном смысле закармливая их и заставляя набирать лишние килограммы, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Борьба с детским ожирением должна в себя включать и ограничения по продаже еды в окрестностях школ, и меры по обучению бабушек и дедушек азам правильного питания, и повышение уровня физической активности учащихся во время их пребывания в школе. Людям, мигрирующим из других городов, в свою очередь, нужно помогать заниматься спортом", — заявила Бай Ли (Bai Li) из университета Бирмингема (Великобритания).

В соответствии с данными ВОЗ, примерно треть населения Земли сегодня страдает от ожирения, причем в некоторых странах, таких как Великобритания и страны Ближнего Востока, больше половины населения обладает лишним весом. По текущим прогнозам, число жителей Земли с лишними килограммами достигнет 2,7 миллиарда к 2025 году, причем доля людей с крайними формами ожирения в то время достигнет 17%, а число людей с лишним весом – около 46%.

Студент обедает за компьютером
© Fotolia / alexandre zveiger
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Быстрее всего число людей с лишним весом растет в развивающихся странах, недавно получивших доступ к дешевой и калорийной пище и пока не имеющих законов, ограничивающих ее оборот. По оценкам Минздрава КНР,  примерно 10% мужчин и 14% женщин, проживающих в Китае, сегодня страдает от ожирения, а среди детей этот показатель приближается к 15%. Особенно сильно этот тренд проявляется в крупных мегаполисах на востоке КНР.

Ли и ее коллеги решили выяснить, что может заставлять жителей крупных китайских мегаполисов толстеть быстрее, чем  это делают остальные граждане КНР, проследив за здоровьем нескольких тысяч школьников, посещающих школы города Гуанчжоу, расположенного на юге страны.

Изучая распространенность ожирения среди школьников из семей разного происхождения, уровня достатка и образования, ученые заметили необычную вещь – школьники из семей мигрантов, переехавших из глубинки в Гуанчжоу вместе с родителями, гораздо реже страдали от ожирения, чем их сверстники из числа коренных жителей города.

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Эта необычная связь заинтересовала ученых, и они опросили почти полторы сотни родителей, учителей и самих школьников на предмет того, какой пищей они питаются, считают ли они ожирение пороком и стоит ли с ним бороться.

Подобные беседы раскрыли неожиданного "виновника" всех этих проблем – главными пособниками детского ожирения оказались бабушки и дедушки школьников. Как правило, семейные пары в крупных городах Китая не имеют времени на воспитание детей и отдают их на попечение своим родителям.

Бабушки и дедушки, в свою очередь, гордятся своими внуками и очень часто закармливают их из-за распространенного в КНР представления о том, что лишний вес является признаком богатства и счастливой жизни. Многие родители, как рассказывают ученые, отмечали в беседах с ними, что их дети поправлялись во время каникул, когда они жили в основном у бабушек и дедушек, и худели после возвращения в школу.

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"Городские" дети, как обнаружили ученые, толстеют еще и потому, что текущая программа обучения в элитных школах Китая делает упор на академические успехи, и ставит физкультуру и спорт на второй план. Школы для мигрантов, в которых учатся потомки выходцев из глубинки, рассчитаны на менее глубокое обучение, и их учащиеся чаще и больше занимаются спортом, что может помогать им удерживать свой вес в норме.

Все это, как считают Ли и ее коллеги, следует учитывать при разработке стратегий, которые создаются сейчас правительством КНР для ликвидации эпидемии ожирения к 2030 году.

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