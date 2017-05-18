В США представили российские экспресс-тесты для диагностики болезней мозга

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Уникальную разработку российских специалистов — готовые экспресс-тесты для определения риска ишемического инсульта и диагностики повреждений головного мозга впервые представили в США. Автор проекта — компания DRD из Республики Бурятия и девять других резидентов фонда "Сколково" приняли участие на выставке инноваций TechCrunch в Нью-Йорке.
Сдать кровь на инсульт
Над прототипом карманной лаборатории признанные в РФ и за рубежом специалисты работали несколько лет. Ведущим разработчиком выступала профессор Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова и медицинского центра Декалб в Атланте Светлана Дамбинова.
"В России мы уже начали подготовительную работу. Надеемся в этом году выйти на клинические испытания в стране, чтобы завершить процесс к концу 2018 года", — сообщил РИА Новости генеральный директор компании Анжей Жимбиев.
Параллельно он работает с давним американским партнером Робертом Райнхартом, чтобы пройти соответствующие регуляторные процедуры Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Райнхарт убежден, что рынку США российский экспресс-тест необходим. "Десять лет назад это спасло мою жизнь", — признается он. Один из прототипов теста Райнхарт тогда проверил на себе, родных и друзьях, что позволило ему вовремя сделать операцию на сердце.
Среди других представленных на выставке проектов — продающаяся в 30 странах система навигации в помещениях для роботизированной техники, с точностью до 2 см от Marvelmind Robotics московского радиоинженера Максима Третьякова; уже доступная в магазинах мобильных приложений программа, создающая 3D-модель по фотографии от группы Vision Labs; и другие стартапы, работающие в области биотехнологий и роботизированных систем.
Лучше изобретаем, чем продаем
В глобальной конкуренции IT-сферы российские специалисты и компании востребованы в работе по информационной безопасности, машинному обучению, искусственному зрению, и другим направлениям — там, где высока роль математики и алгоритмов.
"Здесь Россия исторически сильна. Эти отрасли американский рынок знает и достаточно непредвзято воспринимает идею выхода российских компаний в этих областях на рынок", — говорит Белов. А вот в электронной коммерции, social-маркетинге, и социальных сетях специалисты российской школы значимых успехов не имеют. "Мы всегда считать и изобретать умели лучше, чем потом продавать", — объясняет представитель фонда.