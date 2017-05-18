В США представили российские экспресс-тесты для диагностики болезней мозга

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Уникальную разработку российских специалистов — готовые экспресс-тесты для определения риска ишемического инсульта и диагностики повреждений головного мозга впервые представили в США. Автор проекта — компания DRD из Республики Бурятия и девять других резидентов фонда "Сколково" приняли участие на выставке инноваций TechCrunch в Нью-Йорке.

Сдать кровь на инсульт

Гемотест размером с обычную пачку лекарств за считанные минуты определяет в крови, взятой из пальца пациента, биомаркеры повреждения мозга. Быстрые тесты для определения риска инсульта или показания тяжести сотрясения мозга, по словам разработчиков, незаменимы для бригад скорой помощи, поликлиник, приемных отделений больниц, травмпунктов, спортивных школ, и в целом в нейрохирургии, неврологии, анестезиологии.

Над прототипом карманной лаборатории признанные в РФ и за рубежом специалисты работали несколько лет. Ведущим разработчиком выступала профессор Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова и медицинского центра Декалб в Атланте Светлана Дамбинова.

"В России мы уже начали подготовительную работу. Надеемся в этом году выйти на клинические испытания в стране, чтобы завершить процесс к концу 2018 года", — сообщил РИА Новости генеральный директор компании Анжей Жимбиев.

Параллельно он работает с давним американским партнером Робертом Райнхартом, чтобы пройти соответствующие регуляторные процедуры Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Райнхарт убежден, что рынку США российский экспресс-тест необходим. "Десять лет назад это спасло мою жизнь", — признается он. Один из прототипов теста Райнхарт тогда проверил на себе, родных и друзьях, что позволило ему вовремя сделать операцию на сердце.

"Нужно минимум 10 миллионов долларов, чтобы пройти клинические испытания и получить разрешение от FDA в США", — говорит он. Получение разрешения FDA, по сути, дает "зеленый свет" для широкого использования тестов.

Среди других представленных на выставке проектов — продающаяся в 30 странах система навигации в помещениях для роботизированной техники, с точностью до 2 см от Marvelmind Robotics московского радиоинженера Максима Третьякова; уже доступная в магазинах мобильных приложений программа, создающая 3D-модель по фотографии от группы Vision Labs; и другие стартапы, работающие в области биотехнологий и роботизированных систем.

Лучше изобретаем, чем продаем

Для реализации проектов и дальнейшего развития компаниям-участницам конференции необходимо привлечь от 1 до 10 млн долларов инвестиций, рассказал РИА Новости старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Василий Белов. Он отмечает, что при сокращении иностранных инвестиций в Россию за последние три года, приток средств из частных источников на проекты фонда увеличивается более чем на 50 процентов в год. "В первую очередь, это связано, конечно, с тем, что растет количество резидентов "Сколково", и они взрослеют", — говорит Белов.

В глобальной конкуренции IT-сферы российские специалисты и компании востребованы в работе по информационной безопасности, машинному обучению, искусственному зрению, и другим направлениям — там, где высока роль математики и алгоритмов.

"Здесь Россия исторически сильна. Эти отрасли американский рынок знает и достаточно непредвзято воспринимает идею выхода российских компаний в этих областях на рынок", — говорит Белов. А вот в электронной коммерции, social-маркетинге, и социальных сетях специалисты российской школы значимых успехов не имеют. "Мы всегда считать и изобретать умели лучше, чем потом продавать", — объясняет представитель фонда.