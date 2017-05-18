Орбиту МКС увеличили на 350 метров

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали для подготовки к посадке корабля "Союз МС-03", средняя высота полета увеличилась на 350 метров, сообщили РИА Новости в Центре управления полетами (ЦУП).

"В 00.35 мск были включены двигатели служебного модуля МКС "Звезда", после окончания операции средняя высота полета станции составила 405,1 километра", — сказал представитель ЦУПа.

Он отметил, что двигатели проработали около 13 секунд, за это время средняя высота полета станции увеличилась на 350 метров.

Посадка корабля запланирована 2 июня 2017 года. На Землю вернутся находящиеся на борту станции с 20 ноября 2016 года российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт Тома Песке. Прибывшая вместе с ними американка Пегги Уитсон задержится на МКС более чем на три месяца и вернется в составе экипажа корабля "Союз МС-04" с космонавтом "Роскосмоса" Федором Юрчихиным и астронавтом НАСА Джеком Фишером.