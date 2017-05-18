Ученые назвали главную опасность кратковременного отказа от физкультуры

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Группа исследователей из Великобритании оценила последствия кратковременного отказа от занятий физической культурой для здоровья молодых людей, сообщает портал научных новостей EurekAlert!

14 дней перерыва в систематических занятиях физкультурой, как установили ученые, могут спровоцировать ряд метаболических изменений, которые, в свою очередь, ведут к повышенному риску развития хронических заболеваний. Речь идет, в частности, о болезнях сердечно-сосудистой системы и сахарном диабете второго типа.

В ходе исследования специалисты наблюдали за 28 здоровыми и физически активными людьми, средний возраст которых составлял 25 лет. Все участники эксперимента носили браслеты, измеряющие физическую активность.

По результатам исследований ученые пришли к выводу, что прерывание физической активности даже на такой короткий срок, как две недели, грозит негативными последствиями для здоровья.