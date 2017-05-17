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РИА Наука
РИА Наука

Биологи научились создавать кровь из стволовых клеток человека

20:4717.05.2017
(обновлено: 21:01 17.05.2017)
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© Fotolia / tilialucidaБиообразцы в криопробиркахБиообразцы в криопробирках
© Fotolia / tilialucida

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Биологи из Бостона разработали методику превращения "перепрограммированных" стволовых клеток в заготовки клеток крови, что открывает дорогу для лечения болезней и создания "бесконечных" донорских запасов, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Это открытие дает возможность взять клетки у пациента, страдающих от генетических болезней крови, поменять их гены и создать полноценные клетки крови. К тому же теперь мы сможем создать неисчерпаемый источник крови и ее стволовых клеток, используя клетки людей с первой группой крови. Это поможет нам спасать жизни людей, нуждающихся в срочном переливании крови", — заявил Риохиси Сугимура (Ryohichi Sugimura) из Гарвардского университета (США).

За последние два десятилетия биологи научились превращать стволовые клетки в ткани костей, мускулов, кожи и нервной системы. Такие ткани могут стать "запчастями" на случай повреждения тела или лекарством для ряда дегенеративных заболеваний. К примеру, культуры "стволовых" нейронов могут стать средством для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона, а другие их версии помогут вернуть утерянные конечности или органы.

Фотография сетчатки глаза мыши, на которой каждый слой светочувствительных клеток окрашен в свой цвет
© Miguel A. Aragon Calvo, Julieta Aguilera, Mark SubbaRao PhD
Японские ученые впервые вернули зрение при помощи стволовых клеток

В частности, в апреле 2012 года ученые смогли превратить стволовые клетки в волосяные луковицы и успешно пересадили их на затылок "лысых" мышей. В прошлом и позапрошлом году японские ученые собрали полноценные копии различных органов, таких как почки или печень, из стволовых клеток, а также вырастили ногу крысы и "подключили" ее к телу грызуна. Все эти опыты пока проводятся на животных, однако в ближайшие годы аналогичные эксперименты начнутся на человеческих клетках.

Сугимура и его коллеги добавили в число таких тканей и кровь, научившись превращать эмбриональные или перепрограммированные стволовые клетки в заготовки всех типов кровяных клеток. Для этого ученые проследили за тем, как возникает костный мозг и первичные клетки крови внутри зародышей мышей, и затем попытались повторить этот процесс в культуре человеческих стволовых клеток.

Особенности плюрипотентных стволовых клеток
© Фото : пресс-служба МФТИ
Ученые из РФ подтвердили полноценность неэмбриональных стволовых клеток

Эти эксперименты помогли ученым выделить 26 разных гормонов и других сигнальных молекул, участвующих в процессе формирования клеток, и протестировать действие каждого из них на стволовые клетки и клетки зародышей. Перебрав несколько комбинаций, биологи обнаружили что сочетание всего семи таких веществ — ERG, HOXA5, HOXA9, HOXA10, LCOR, RUNX1 и SPI1 – позволяет превратить стволовые клетки в будущие клетки крови.

Вырастив культуры таких клеток, ученые имплантировали их в организм мышей, лишенных иммунной системы, и проследили за их дальнейшим развитием. Как показали опыты, "заготовки" успешно превратились в эритроциты, лимфоциты, T- и B-клетки и прочие компоненты крови.

Так художник представил себе процедуру омоложения в будущем
© Juan Carlos Izpisua Belmonte Lab /Salk Institute
Ученые впервые омолодили мышь при помощи генной терапии

Сейчас ученые работают над созданием более безопасных версий этой технологии, не требующих использования ретровирусов для включения семи генов, отвечающих за превращение стволовых клеток в клетки крови. Их создание, как считают авторы статьи, откроет новый век в медицине и в изучении болезней, связанных с генетическими дефектами в клетках крови.

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