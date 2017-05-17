Тед Круз предложил "коммерциализировать" Договор о космосе 1967 года

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Американский сенатор Тед Круз предложил поменять формулировки Договора о космосе 1967 года, основополагающего документа об отношениях стран в космосе, сделав его более дружелюбным для частного освоения Луны и дальнего космоса, сообщает SpaceNews.

"Это соглашение, подписанное в пик противостояния сверхдержав, не отражает современные реалии. Его главная цель заключалась в том, чтобы не допустить развития ядерной гонки в космосе. С этой задачей он замечательно справился, но прошло уже 50 лет и мы живем в совершенно ином мире", — заявил сенатор от штата Техас, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

Договор о космосе, подписанный Советским Союзом, Великобританией и США в январе 1967 года, сформулировал не только правила ведения "холодной войны" за пределами Земли, но и стал первым документом, определяющим правовой статус космического пространства. В последующие годы к соглашению присоединились еще 102 страны, в том числе и все современные космические державы.

В соответствии с этим договором, исследование и эксплуатация космического пространства и далеких небесных тел должна вестись в интересах всех стран мира, безотносительно их вклада в космонавтику. Ни один участник "международных космических отношений" не может иметь исключительного права на владение или эксплуатацию небесных тел или отдельных участков их поверхности или регионов космоса.

По этой причине все частные космические стартапы, такие как SpaceX, Planetary Resources или Deep Space Industries, должны были запрашивать разрешение на ведение своей деятельности за пределами Земли у НАСА и правительства США. Два года назад Конгресс США принял закон, снимающие эти ограничения на добычу полезных ископаемых на Луне, астероидах и в других уголках космоса, пытаясь стимулировать интерес к развитию частной космонавтики.

Это решение вызвало удивление или даже резкое неприятие среди многих специалистов в области международного и космического права, в том числе и юристов из Европейского космического агентства. Они указали на то, что принятие этого документа потенциально нарушает положения Договора 1967 года, касающиеся права собственности на космические объекты, так как американский законопроект не запрещает присвоение ресурсов и объектов, на которых ведется их добыча.

Сенатор Круз, руководитель комитета по космосу в Сенате США, предлагает ликвидировать эти разночтения, поменяв само международное право. По его мнению, Договор о космосе можно поменять таким образом, что он будет разрешать полноценную коммерческую эксплуатацию космоса и при этом продолжать исполнять свои политические функции.

В ближайшее время Круз и его коллеги по комитету планируют пригласить и выслушать мнения ведущих правоведов, бизнесменов и ученых по данной проблеме и сформулировать пакет поправок к Договору 1967 года, в положения которого включена возможность его пересмотра простым большинством голосов.

"Я сделаю смелое предсказание – я верю, что первый триллион долларов будет заработан в космосе. Его обладателем будет предприниматель, который вложится в изучение космоса и совершит открытия, о которых мы сегодня даже не можем помыслить", — заключает Круз.