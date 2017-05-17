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РИА Наука
РИА Наука

Ученый: сланцевая нефть будет добываться в России с учетом условий Арктики

16:1917.05.2017
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© Fotolia / maurogrigolloЗаправка машиныЗаправка машины
© Fotolia / maurogrigollo

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские методы и технологии гидроразрыва пласта и добычи сланцевой нефти будут созданы с учетом всех экологических норм и влияния нефтедобычи на вечную мерзлоту в Западной Сибири и дно Северного Ледовитого океана, заявил Тимур Тавберидзе, директор Инжинирингового центра МФТИ.

"Безусловно, разрабатываемые нами технологии создаются с учетом природных условий в Арктике – их игнорирование приведет не только к колоссальным штрафам за нарушение экологических норм, но и просто сделает добычу нефти неэффективной. Нужно понимать, что происходит с жидкостью при движении через теплые и холодные слои пород на дне моря, и сейчас мы работаем над созданием алгоритмов, которые бы позволяли это просчитывать", — заявил ученый.

Эти технологии, как пояснил Тавберидзе, создаются сегодня в стенах МФТИ для разработки так называемых баженовских свит – нефтеносных сланцевых пород, гигантские залежи которых образовались на дне моря на месте современной Западной Сибири в конце юрского периода. По оценкам экспертов "Газпром нефти", ключевого спонсора разработки этих методик добычи нефти, эти породы содержат в себе около 18-60 миллиардов тонн нефти.

Добыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
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Эти залежи были открыты советскими геологами еще в 1960 годах, однако их добыча затруднена из-за того, что "баженовская" нефть содержится в относительно тонких и почти непроницаемых слоях сланцевых пород, что не позволяет выкачивать ее при помощи традиционных методов добычи.

"Газпром нефть", МФТИ и ряд других исследовательских центров и нефтегазовых компаний создали два года назад технологический консорциум для создания методик добычи этой нефти. В его рамках российские геологи и инженеры создают улучшенные аналоги западных технологий гидроразрыва пласта, адаптированные для работы в арктическом климате и позволяющие добывать углеводороды из сланцев с минимальными затратами ресурсов.

Скважина по добыче сланцевого газа
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Для того, чтобы оценить экологические последствия от бурения и добычи нефти, нужно сначала понимать, какая технология будет использоваться – химический разрыв пласта, термический или же термо-химический. То, как эффективно они будут работать, нужно понять еще на этапе лабораторных экспериментов, и только потом приступать к оценке того, как они будут влиять на климат и экологию на практике. Этому тоже уделяется большое внимание", — пояснил ученый.

Как добавил Кирилл Стрижнев, исполнительный директор проекта "Бажен" и глава управления "Газпром нефти" по нетрадиционным технологиям добычи, разработка этих технологий и их проверка на Пальяновском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе будет завершена к 2021 году.

Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / Brennan Linsley
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По его словам, к 2025 году "Газпром нефть" планирует выйти на ежегодный уровень добычи в 2,5 миллиона тонн углеводородов за счет технологий, разрабатываемых отечественными учеными в МФТИ, "Сколтехе", РГУ нефти и газа имени Губкина и МГУ. Общероссийский уровень добычи баженовской нефти, как надеются нефтяники, к тому времени достигнет отметки в 10 миллионов тонн.

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