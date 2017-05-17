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РИА Наука
РИА Наука

Зонд Dawn снял на видео сияющую Цереру, подсвеченную Солнцем

11:3217.05.2017
(обновлено: 12:03 17.05.2017)
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© NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDAЦерера, подсвеченная СолнцемЦерера, подсвеченная Солнцем
© NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Автоматическая станция Dawn получила серию уникальных фотографий поверхности Цереры, подсвеченных Солнцем, которые позволили ученым впервые увидеть "солнечную" сторону карликовой планеты и изучить размеры пылинок ее грунта, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Зонд Dawn уже два года изучает Цереру – крупнейший объект главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера, представляющий собой "зародыш" планеты, остановившийся в развитии.

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли  две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.

Загадочная гора Ахуна на Церере, оказавшаяся конусом, а не пирамидой
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
Зонд Dawn получил новые фотографии загадочной пирамиды на Церере

Впоследствии Dawn и его научная команда выяснили, что Ахуна на самом деле является древним, уже "потухшим" криовулканом, а белые пятна оказались источником временной атмосферы Цереры, состоящей из водных паров. Кроме того, в других регионах ученые нашли залежи "чистого" льда, указавшие на то, что поверхность Цереры непрерывно обновляется, так как эти льды должны были давно испариться в космос.

Для проверки всех этих идей научная команда Dawn начала еще в феврале серию очень сложных и продолжительных орбитальных маневров, которые вывели зонд в конце апреля в точку, расположенную на прямой линии между Солнцем и поверхностью Цереры.

Находясь в этой точке, "оппозиции" на языке астрономов, зонд смог получить серию уникальных снимков кратера Оккатор и других регионов карликовой планеты, подсвеченных Солнцем с расстояния всего в 20 тысяч километров от ее поверхности. Это не только позволило взглянуть на нее в естественном свете, но и получить массу новых научных данных, недоступных с других орбит.

В частности, планетологам удалось проследить за тем, как свет Солнца взаимодействует с пылью и частицами грунта Цереры,  и понять, насколько "светлеет" поверхность планеты при ее прямом освещении светилом. Эта информация, как объясняют ученые, позволяет очень точно оценить то, какими размерами обладают частицы ее грунта, как много пор содержится в нем и раскрыть многие другие важные свойства поверхности Цереры.

Церера оказалась настоящим водным миром
© Иллюстрация РИА Новости
Астрономы обнаружили "реки льда" на поверхности Цереры

Кроме того, эти снимки, как надеются ученые, подтвердят то, что белые пятна Цереры действительно являются следами "потухшего" криовулкана, помогут изучить точный химический состав его льдов, а также позволят уточнить, как много льда содержится на поверхности карликового мира.

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