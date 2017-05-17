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РИА Наука
РИА Наука

Биологи: в клиниках США распространились ранее неизвестные супербактерии

10:5117.05.2017
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© Fotolia / psdesign1Бактериальная инфекцияБактериальная инфекция
© Fotolia / psdesign1

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Американские ученые обнаружили в организме каждого третьего пациента из клиник Хьюстона ранее неизвестный штамм "супербактерий", стойкий к действию почти всех антибиотиков, и опубликовали описание его генома в статье в журнале mBio.

"Открытие этого редкого штамма супермикробов в нашем городе стало большим сюрпризом для нас. Пневмококки являются распространенной бактерией, часто вызывающей болезни при попадании в организм людей, и нам нужно срочно понять, как можно побороть ее неуязвимость и создать новые вакцины и методики лечения и диагностики инфекции", — заявил Джеймс Муссер (James Musser) из Методистского госпиталя Хьюстона (США).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супер-бактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Лабораторные исследования
© Fotolia / Alexander Raths
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Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и  животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супер-микробов.

Муссер и его коллеги обнаружили, что уже около трети пациентов в больницах Хьюстона являются носителями потенциально крайне опасного штамма пневмококков, изучив геномы свыше 1700 разновидностей Klebsiella pneumoniae, найденных в организме больных жителей штата Техас в последние четыре года.

Это исследование раскрыло тревожный тренд – примерно треть посетителей госпиталей Хьюстона оказались носителями ранее неизученного штамма CG307, способного синтезировать "противоядия" фактически ко всем антибиотикам "последней надежды". Эти микробы начали появляться в клиниках штата в 2015 году, и их доля в популяции больничных микробов сегодня продолжает быстро расти.

Лабораторные исследования
© Fotolia / borzywoj
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Эти микробы, как показал анализ их ДНК и белков, научились синтезировать особые ферменты – так называемые металл-бета-лактамазы (МБЛ), способные "ловить" и нейтрализровать молекулы самых мощных антибиотиков из класса карбапенемов. Благодаря этому микроб является фактически неуязвимым к действию лекарств, и у ученых пока нет эффективных способов борьбы с ними, помимо очищения зараженных тканей тела и сред обитания от ионов цинка, необходимых для работы МБЛ-ферментов.

Это объединяет их с другим особо опасным видом "супермикробов", найденным три года назад в канализациях Нью-Дели, столице Индии. Данные бактерии, как тогда выяснили ученые, научились защищать не только себя от антибиотиков, но и других микробов, вырабатывая особые "пузырьки", начиненные белками, нейтрализующими молекулы лекарства.

Ученый делает тест в лаборатории
© Fotolia / science photo
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Бактерии из штамма CG307, как показали опыты на мышах, заражают млекопитающих не хуже, чем "обычный" пневмококк, благодаря генам, "позаимствованным" у чумной и кишечной палочки. Пациентов клиник пока спасает то, что Klebsiella pneumonia не вызывает инфекции, если она живет в кишечнике человека, а ее проникновение в другие части тела возможно только при сильно ослабленном иммунитете.

Сейчас команда Муссера пытается понять, какие антибиотики действуют на CG307 хотя бы частично, и составляют список возможных вариантов лечения инфекции и предотвращения ее дальнейшей эволюции.

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